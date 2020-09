OnePlus 8T laadt zo snel op dat iPhone-gebruikers jaloers zullen zijn

Smartphonebedrijven bevinden zich in een race om steeds snellere oplaadmogelijkheden in smartphones te verpakken. De OnePlus 8T gaat mee aan kop lopen, nu het bedrijf 65W snelladen heeft bevestigd.



In een bericht op het OnePlus forum wordt de nieuwe laadsnelheid bevestigd. Verder maakt de fabrikant duidelijk dat er 4500mAh aan accucapaciteit aanwezig is. Er wordt geclaimd dat de batterij in slechts 39 minuten volledig zal zijn opgeladen. In vijftien minuten zal het batterijpercentage op 58 procent liggen. Er is nog niets bekend over draadloos opladen - dit wordt mogelijk bewaard voor de OnePlus 8T Pro.

Slechts een paar commercieel verkrijgbare smartphones hebben oplaadsnelheden als deze. Buiten de Oppo Find X2 en Find X2 Pro kunnen wij er geen bedenken. Veel bedrijven zoals Vivo, Realme en Xiaomi hebben oplaadmogelijkheden van meer dan 100W getoond, maar hebben nog geen telefoons uitgebracht met deze snelheden.

De iPhone 11 beschikt slechts over opladen met 18W en de Samsung Galaxy S20 zit op 25W. De 65W van de OnePlus 8T gaat dus enorm vlug aanvoelen.

Bij eerdere tests met telefoons met hoge oplaadsnelheden bleek het opladen gedurende het douchen in de ochtend lang genoeg te zijn om je genoeg batterijniveau te leveren voor de rest van de dag. Het is een heel handige toevoeging die de manier waarop je je toestel gebruikt kan veranderen.

De lancering van de OnePlus 8T nadert

De onthulling van de OnePlus 8T is officieel bevestigd voor 14 oktober (een dag na de verwachte launch van de iPhone 12). OnePlus heeft al enige specificaties voor de nieuwe smartphone geteased.

TechRadar onthulde eerder al dat de OnePlus 8T zal beschikken over een 6,55-inch 120Hz scherm. We verwachten dat het bedrijf nog veel meer informatie voor ons heeft voor de officiële lancering.