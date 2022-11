Nvidia blijft heer en meester op markt van discrete GPU's

De macht van Nvidia op de GPU-markt was nooit eerder zo stevig. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van een gekende analistenfirma over de strijd rond discrete grafische kaarten.

Misschien klinkt de naam Jon Peddie Research (JPR) bekend in de oren. Hun meest recente rapport over het GPU-strijdveld voor het derde kwartaal van 2022 verscheen eerder deze week. Daarin is een stevige daling in verkoop te zien, zoals we berichtten. Maar nu zijn er meer gedetailleerde cijfers die de staat tonen van de discrete (aparte) GPU-markt en de dominantie van Nvidia.

Wccftech (opens in new tab) richtte zich vervolgens op de specifieke cijfers die JPR presenteerde voor discrete GPU's. Het blijkt dat Nvidia in Q3 een gigantisch marktaandeel heeft bereikt van maar liefst 88%. Daarbij lijken de 8% voor AMD en 4% voor Intel bijna niets.

Het algemene beeld is eerder slecht, zoals je misschien zou verwachten. De verkoop van discrete GPU's tuimelde naar 14 miljoen units in Q3. Ter vergelijking, in datzelfde kwartaal tijdens 2021 was dat nog 24 miljoen grafische kaarten. Een terugval van liefst 42% in één jaar. Een vrij onrustwekkende daling, zeker wanneer je beseft dat Q3 meestal een sterker kwartaal is (schooljaren die weer beginnen en de feestdagen die in zicht komen).

Analyse: betalen voor het privilege van Nvidia

Een opvallend teken aan de wand hier is hoe dat beeld veranderde sinds het vorige kwartaal. In Q2 van 2022 zat Nvidia al stevig op de GPU-troon met een marktaandeel van 80%. AMD had 15% (en Intel 5%). Nvidia naar 88% zien klimmen in dat derde kwartaal en hun eigen deel bijna zien gehalveerd worden tot 8% moet toch een reden voor ongerustheid zijn bij het "rode merk".

Ja, de focus ligt hier volledig op discrete GPU's. Dit is dus niet het complete plaatje, want niets over grafische kaarten voor laptops of iGPU's. Maar als momentopname van de desktopmarkt kan Nvidia alleen maar erg blij zijn.

We zagen nooit eerder zo'n dominerend marktaandeel van Nvidia in de rapporten van JPR verschijnen. Toch niet recent. Voor consumenten is dat uiteraard echter niet zo'n goed nieuws.

Waarom niet? Met die stevige grip op een nochtans dalende markt zal Nvidia ervan overtuigd blijven dat mensen het als privilege zien om te (mogen) betalen voor hun product, ondanks de prijzen.

En deels daarom zal Nvidia het gevoel behouden dat ze nog steeds stevig kunnen doorrekenen voor hun premium grafische kaarten. Zoals voor de nieuwe Lovelace GPU's die onlangs zijn uitgebracht. Een specifiek voorbeeld hiervan is de RTX 4080. Hoewel het geen product is van vlaggenschip Lovelace hangt er toch een prijskaartje aan waardoor je misschien twee keer gaat nadenken. Vooral bij de meer premium, op maat gemaakte GPU's van derden, die echt buitensporig geprijsd zijn tegenover de prestaties die ze leveren.

Dus welke cijfers gaan we dan in Q4 zien, wanneer de verkoop van die Lovelace grafische kaarten erbij komt? Denk eraan, die waren nog niet beschikbaar in het derde kwartaal en dus geen deel van die cijfers. We hebben gehoord dat Nvidia toch een aantal premium kaarten kon verkopen en daarbij komt dat AMD de concurrerende RDNA 3 GPU's nog niet op de markt heeft gebracht. Veel impact gaan die dus niet hebben op de cijfers van het 4e kwartaal.

Wat ons de bedenking doet maken: kan Nvidia die dominantie tot 90% verhogen voor Q4? Dat lijkt realistisch. Net zoals het feit dat het "groene merk" gaat blijven denken dat de prijzen voor hun desktop-GPU even realistisch zijn. Wat betekent dat ze een suggestieprijs kunnen vastleggen voor de Lovelace-serie waar je bankrekening van gaat huilen.

Om positief af te sluiten, het is wel interessant om zien dat het marktaandeel van Intel voor discrete GPU's best nog redelijk is. En ook was in Q2 om eerlijk te zijn. Toch gezien hoe vroeg het nog is voor de Arc grafische kaarten. Misschien worden de prijzen voor GPU's zo weer wat competitiever in de nabije toekomst. Vooral nu Intel hun stuurprogramma's constant verfijnt. We kunnen maar hopen dat het "blauwe merk" de concurrentie een mooie uitdaging bezorgt op dat vlak.