Nothing Phone-versie van Android blijkt verrassend goed

Ben je net als wij uitermate benieuwd naar de Nothing Phone (1)? Dan hebben we groot nieuws: zoals beloofd in de teaser-aankondiging, kun je nu een vroege versie van de Nothing-software downloaden en testen op jouw eigen smartphone.

Er zit wel een addertje onder het gras, want de ondersteuning is vrij beperkt momenteel. Gebruikers met een toestel uit de Samsung Galaxy S21- of Galaxy S22-serie mogen zich tot de gelukkigen rekenen, alsook mensen met een Google Pixel 5 of Pixel 6. Het gaat hier om een vroege bèta van de user interface, met slechts enkele features en tools die beschikbaar zijn.

We verwachten dat de Nothing Phone (1) ergens tussen juni en september op de markt komt. Op een event genaamd The Truth kwam Nothing al met een teaser van het toestel, en claimde toentertijd dat de software snel onthuld zou worden. 'Snel' is 'nu' klaarblijkelijk.

Hoe is de Nothing Launcher in gebruik?

Zo installeer je Nothing OS 1. Zoek de Nothing Launcher (beta) in de Google Play Store (of klik hier). Download het.

2. Ga naar het instellingenmenu van je telefoon, dan apps, dan standaard apps, en daarna home-app.

3. Kies de Nothing Launcher en deze wordt automatisch geïnstalleerd.

Er zijn drie belangrijke features die de Nothing Launcher met zich meebrengt naar jouw smartphone. We vermoeden dat de Nothing Phone (1) met nog meer features komt, aangezien het voor nu wat beperkt aanvoelt. Het lijkt erop alsof de fabrikant gebouwd heeft op een stock-versie van Android.

Allereerst zijn er drie widgets beschikbaar die in een Nothing-sausje zijn gegoten: een weerwidget en twee klokken (digitaal en analoog). De digitale klok en weerwidget hebben een retro look, terwijl de analoge klok iet typischer is.

(Image credit: TechRadar / Nothing)

Verder is er nog een Nothing-wallpaper en deze is... zeker opvallend. We dachten dat ons toestel stuk was bij de eerste blik, maar zo hoort het er dus uit te zien. Je kunt zelf de kleur aanpassen, maar dan alleen de tekstkleur.

De derde feature is eveneens relatief klein te noemen, maar wel een die we waarderen. Je kunt ervoor kiezen om app- en folder-icoontjes te vergroten. In plaats van een standaard plekje op het homescherm kan deze nu ook de ruimte van vier icoontjes in beslag nemen.

Dit is qua toegankelijkheid erg prettig. Je hoeft niet meer zo nauw te kijken als je telkens een bepaalde app wilt openen. Ook mensen met een beperkt zicht zullen deze functie zeker waarderen.

Gezien het feit dat de app de Nothing Launcher (beta) heet, gaan we ervan uit dat dit de eerste versie van het besturingssysteem is. Hopelijk komen er binnenkort nieuwere versies zien voordat de Nothing Phone (1) op de markt komt. De eerste indruk is echter een positieve.