'Nokia lanceert nieuwe high-end smartphone op 8 april'

Als het op Nokia aankomt hebben we zowel officieel als onofficieel nieuws te melden. Laat ons alvast van start gaan met het officiële: HMD Global, de eigenaar van Nokia, heeft een evenement aangekondigd op 8 april. We vermoeden dat we dan de onthulling krijgen van de nieuwe high-end smartphone van het bedrijf.

De uitnodiging van het evenement gebruikt de hashtag #LoveTrustKeep en toont een beeld van een man die naar het groen van de bomen staart. We kunnen hier niet veel informatie uit halen.

Er zijn recent weinig geruchten over Nokia-toestellen verschenen, maar mogelijk zien we binnenkort eindelijk de lancering van de Nokia 10. Deze smartphone is de langverwachte opvolger van de Nokia 8.3 5G en Nokia 9 PureView, die tot de beste smartphones behoren die Nokia momenteel aanbiedt.

NokiaPowerUser deelde ook wat interessante informatie die hier relevant zou kunnen zijn. Volgens zijn bronnen is er een nieuwe Nokia-smartphone onderweg met een Qualcomm Snapdragon 775-processor aan boord. Naast vier andere camera's zou deze een 108MP hoofdcamera bevatten.

10 of G10?

NokiaPowerUser stelt verder dat 'Nokia G10' als naam is opgedoken in officiële documenten. Andere details van dat leak onthulden de ondersteuning voor video-opnames in 4K/60, 5G-ondersteuning en compatibiliteit met het nieuwste Wi-Fi 6E. Het ziet ernaar uit dat het om een smartphone gaat die in de midden- of hogere klasse valt.

Dat zijn natuurlijk geen garanties. We hebben eerder ook al opgevangen dat Nokia aan een toestel werkte met een Snapdragon 875-processor, wat nu de Snapdragon 888 blijkt te zijn. De kans bestaat ook dat er verschillende modellen klaarstaan.

Hoe dan ook, op 8 april zal er iets verschijnen. Of het nu de Nokia G10 is, een vlaggenschip met een andere naam, of geen van beide. We zullen naar aanloop van 8 april ongetwijfeld meer nieuws zien verschijnen.