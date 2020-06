Nieuwe OnePlus Z teasers gepost op Twitter

A cheaper alternative to the OnePlus 8 could soon arrive

We hebben talloze geruchten gehoord over een OnePlus Z (of OnePlus Nord, wat een andere mogelijke naam is) die in de maak is. Dit zou naar verluidt een relatief betaalbare smartphone van OnePlus zijn en hoewel er nog niets officieel is, lijkt het bedrijf zeker iets te teasen.

In een tweet deelde Pete Lau (de CEO van het bedrijf) een afbeelding van het OnePlus -ogo in een blauwe tint, samen met de woorden "Wie is er klaar voor iets nieuws van @oneplus?" en "#NewBeginnings".

Het is duidelijk dat het bedrijf bezig is met iets nieuws en dat de blauwe kleur een hint kan zijn naar een kleurenoptie van de smartphone.

Who's ready for something new from @oneplus? 😎 #NewBeginnings pic.twitter.com/EOCiJZVrTUJune 22, 2020

Maar dat is nog niet alles. Carl Pei, de medeoprichter van het bedrijf, tweette onlangs ook "It's time to rock the boat again..." met dezelfde hashtag.

Niets van dit alles verwijst noodzakelijkerwijs naar de OnePlus Z, maar aangezien dit het meest gelekte product van het bedrijf is op dit moment is het wel erg waarschijnlijk. Verder dan alleen maar te suggereren dat de telefoon bestaat, zou hij binnenkort al kunnen verschijnen. De tweets over de smartphone geven ons ook al enkele hints over hoe hij eruit zal zien.

#NewBeginnings zou bijvoorbeeld een hint kunnen zijn dat OnePlus terugkeert naar zijn roots en opnieuw een laag geprijsde flagship killer zal presenteren. Dat ligt in lijn met de geruchten dat de OnePlus Z een meer betaalbaar toestel is.

Maar het is ook een "nieuw" begin, wat "een" verandering suggereert. Dat kan misschien verwijzen naar de nieuwe naamgeving, omdat dit een verandering is tegenover de eenvoudige cijfers en letters die OnePlus normaal gebruikt. Dat is allemaal speculatie voor nu, maar met zoveel teasers verwachten we binnenkort een officiële aankondiging.

