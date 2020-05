Nieuwe 'logische' iPhone 12 details gelekt

De afgelopen weken zijn er de nodige iPhone 12 geruchten aan de oppervlakte verschenen, maar de nieuwste lading van bekende leaker Max Weinbach toont nieuwe functies die ook écht logisch in de oren klinken.

Via het YouTube-kanaal EverythingApplePro vertelt Weinbach dat hij zo goed als zeker weet dat de iPhone 12 Pro dezelfde 'Pro Motion' displaytechnologie gebruikt die ook in de nieuwste iPad Pro-modellen zit verwerkt.

In de praktijk betekent dit dat de nieuwe iPhone een zeer soepele scrol-ervaring moet bieden, of je nu op het web aan het browsen bent of spelletjes aan het spelen bent.

Gezien het feit dat de iPhone 12-modellen van dit jaar allemaal 5G lijken te ondersteunen, is het geen vreemde gedachte dat deze feature in combinatie met een 120Hz display een flinke impact heeft op de batterijduur.

Om dit te compenseren plaatst Apple volgens Weinbach een flinke 4.400 mAh aan batterijcapaciteit in de iPhone 12 Pro. Dat is een flinke upgrade ten opzichte van de 3.969 mAh van de iPhone 11 Pro Max.

Upgrades voor Face ID en camera

Verder meldt Weinbach dat de nieuwe handset van Apple de beschikking krijgt over een verbeterde versie van Face ID. De nieuwe sensoren stelt gebruikers in staat om vanuit een bredere hoek het toestel te ontgrendelen.

De camera-opzet aan de achterzijde wordt eveneens van een upgrade voorzien. Dit lijkt het eerdere gerucht van een LiDAR-scanner (Light Detection and Ranging) te bevestigen. Deze scanner verbetert de autofocus en augmented reality mogelijkheden, iets wat we kennen van de iPad Pro 2020.

Volgens Weinbach krijgt de iPhone 12 Pro ook een functie genaamd Smart HDR, wat betere prestaties moet realiseren in situaties met weinig licht. Daarnaast is er 3x optische zoom aanwezig, een upgrade ten opzichte van de 2x optische zoom bij de iPhone 11-serie.

Logische verbeteringen

De informatie dat de iPhone 12 Pro en 12 Pro Max-modellen, die 6,1 en 6,7 inch groot worden naar verluidt, een upgrade krijgen qua Face ID, camera, scherm, en batterijduur passen allemaal in het narratief dat Apple subtiele verbeteringen jaar op jaar doorvoert.

Een betere camera stelt Apple in staat om bovenaan mee te concurreren met de Android-vlaggenschepen. Langere en krachtigere zoomfunctionaliteiten, evenals aanpassingen aan portretmodus en betere scherptediepte-effecten, zullen Apple helpen concurreren met Samsung en Huawei.

Een beter HDR-modus zorgt voor zachtere en mindere korrelige nachtfoto's, maar we verwachten ook dat de nieuwe chipset komt met verbeteringen in het algoritme voor foto's.

De 120Hz functionaliteit klinkt voor velen wellicht niet als een grote upgrade, maar iedereen die een OnePlus 8 Pro of Oppo Find X2 Pro in handen heeft gehad, weet dat deze feature een verschil van dag en nacht is qua souplesse. Dankzij de vermoedelijk kleinere notch heb je ook 'meer scherm' tot je beschikking.

Uiteraard staat niets van dit alles in steen gebeiteld. In de komende maanden verwachten we meer details over de iPhoen 12, inclusief prototypes die lekken zoals in voorgaande jaren. Ondanks alle problemen in de wereld lijkt een lancering in september nog altijd mogelijk te zijn, zo meldt productiefabrikant Foxconn.