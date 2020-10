Alle iPhone 12 modellen krijgen 5G, maar met enkele beperkingen

De lekken over de iPhone 12 verschijnen nu steeds sneller. Het laatste gerucht geeft ons meer informatie over de 5G-connectiviteit die je kunt verwachten op de volgende iPhone.

Jon Prosser, een analist en tech leaker, beweert te hebben gehoord dat alle nieuwe iPhone 12 modellen (en dat zouden er vier moeten zijn) in staat zullen zijn om met 5G-netwerken verbinding te maken. Er zijn weliswaar enkele onderlinge verschillen.

Prosser benadrukt dat zijn huidige informatie aangeeft dat de twee goedkopere modellen van de iPhone 12 - dat zijn het 5,4-inch model en een van de 6,1-inch smartphones - geen snellere mmWave 5G-connectiviteit zal hebben.

Waar je woont zal bepalen of dit voor jou van belang is. 5G is momenteel verdeeld over twee technologieën, waarbij mmWave 5G hogere snelheden biedt, terwijl de concurrerende sub-6 technologie vaker wordt gebruikt.

Zo is bijvoorbeeld het 5G-netwerk van de Amerikaanse carrier Verizon volledig gebaseerd op de mmWave 5G-technologie. Dat betekent waarschijnlijk dat de goedkopere iPhones niet werken met 5G-connectiviteit op dat netwerk. Noch in Nederland, noch in België zijn er momenteel volwaardige 5G-netwerken en het is momenteel nog niet duidelijk welke 5G-technologie deze netwerken zullen gebruiken.

Volgens de informatie van Prosser zullen de twee high-end modellen wel werken met mmWave 5G-technologie. Dus als je geïnteresseerd bent in de allerhoogste snelheden, moet je kiezen voor een van die modellen.

De informatie van de bron is de afgelopen weken accuraat geweest over producten als de iPhone SE en de MacBook Pro van 13-inch, dus we verwachten dat dit ook juiste informatie is.

