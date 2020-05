Uitstel iPhone lancering kan Apple 18 miljard dollar kosten

Apple's jaarlijkse ritueel van het uitbrengen va nieuwe iPhones in september zou zomaar eens een halt toegeroepen kunnen worden dit jaar, zo meldt Goldman Sachs, een grote Amerikaanse investeringsbank.

De firma uit New York voorspelt een daling van 36 procent in het aantal verschepingen van iPhones en geeft een positief advies af om aandelen van Apple op dit moment te verkopen. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de pandemie en de recessie die op de loer ligt.

Een uitstel van de lancering van de nieuwe iPhones is zeker niet uitgesloten dit jaar. Apple wordt geplaagd door leveringsproblemen en tal van medewerkers werken vanuit huis. Een geplande lancering in september is dan ook gewaagd. Het bedrijf kan ongeveer 18 miljard dollar in omzet en een daling van 14 procent in smartphoneverkopen verwachten, mocht het september niet redden.

Niet alles is echter kommer en kwel bij Apple. Zo is vorige maand de nieuwe iPhone SE 2020 gelanceerd voor een zeer schappelijke prijs van 489 euro. Met deze ongekend lage prijs voor Apple-begrippen wil het een nieuw deel van de markt voor zich winnen.

iPhone 12 leaks

Een analist van het in Beijing gevestigde Jiafu Longzhou Technology, genaamd Dan Wang, meldt dat het uitstellen van de nieuwe iPhone lancering niet zozeer te maken heeft met leveringsproblemen. In plaats daarvan wijst hij op de daling in de vraag naar het product.

Hoewel er zeker sprake lijkt te zijn van vertraging, vinden we op social media platformen alsnog tal van diverse leaks die te maken hebben met de te verschijnen iPhone 12-serie. Het meest belangrijke aspect is de ondersteuning voor 5G. Ook zou de startprijs van de goedkoopste iPhone niet meer zijn dan die van zijn voorganger.

Alle modellen uit de nieuwe toestellijn draaien waarschijnlijk op de Bionic A14 chipset. Er is wederom een notch aanwezig om alle sensoren kwijt te kunnen, maar deze zou wel afgeslankt zijn ten opzichte van voorgaande modellen. De iPhone 12 Pro krijgt naar verluidt een 6,1 inch display met drie camera's aan de achterzijde, een 120Hz ververssnelheid, USB-C poort én omgekeerd draadloos opladen wordt niet uitgesloten.