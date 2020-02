iPhones krijgen misschien eindelijk USB-C dankzij de EU

De kans bestaat dat een van de toekomstige iPhones dezelfde oplaadkabel zal hebben als de meeste Android-smartphones. De oorzaak hiervoor is een uitspraak van het Europees Parlement over oplaadstandaarden. Het wil namelijk "de verplichte introductie van gemeenschappelijke opladers voor alle mobiele toestellen".

In de toekomst zouden alle smartphones idealiter via dezelfde aansluiting opgeladen worden. In plaats van iPhones die Lightning gebruiken en nieuwe budget smartphones die nog micro-USB gebruiken, kunnen fabrikanten nu verplicht worden om al hun toestellen een USB-C-poort te geven.

Lightning is Apple's eigen technologie, dus omgekeerd zou het niet mogelijk zijn voor alle Android-smartphones om USB-C in te ruilen voor Lightning.

Het Europees Parlement heeft de Europese Commissie opgeroepen om bepaalde regels en wetgevingen te vernieuwen zodat bedrijven zich moeten houden aan deze gemeenschappelijke oplaadstandaard.

In 2009 heeft het Europees Parlement een vergelijkbare uitspraak gedaan waarbij het Apple wilde laten overstappen op micro-USB, wat toen de meest voorkomende aansluiting was. Apple wist die wet echter slim te omzeilen, door een micro-USB naar Lightning-tussenstuk te voorzien bij zijn iPhones.

Apple en fabrikanten van budget smartphones zonder USB-C hebben tot juli 2020 de tijd om aan deze uitspraak te voldoen. Daarna zal het Europees Parlement bekijken hoe het deze uitspraak kan omzetten in een wetgeving waardoor dit geen richtlijn, maar een harde verplichting wordt.

Het doel van deze uitspraak is het verminderen van elektronisch afval. Een van de oorzaken daarvan is dat mensen verschillende opladers voor hun toestellen nodig hebben. Bij een overstap van Android naar iPhone mag je momenteel je hele collectie aan opladers vervangen. Het Parlement heeft niet alleen de gemeenschappelijke regel voor opladers aangenomen, maar ook aangedrongen op betere faciliteiten voor de recyclage van kabels en een betere compatibiliteit met draadloze opladers.

Deze uitspraak zal waarschijnlijk geen invloed hebben op nieuwe Apple-smartphones van dit jaar zoals de iPhone SE 2 of iPhone 12. Er is waarschijnlijk niet genoeg tijd voor het Europees Parlement of de Commissie om de wetgeving van kracht te laten gaan voordat deze nieuwe smartphones in 2020 verschijnen.

Als we verder kijken dan dat, lijkt het er wel sterk op dat iPhones uiteindelijk de overstap moeten maken naar USB-C. Aangezien zowel MacBooks als de iPad Pro's deze standaard al gebruiken, is het mogelijk dat Apple toch al plannen daarvoor had.

Wat gebeurt er dan met de iPhone 13 en alles daarna? Het is mogelijk dat Apple twee verschillende versies maakt, eentje met Lightning en eentje met USB-C, uitsluitend voor Europa.

Dat laatste zal waarschijnlijk niet gebeuren, aangezien het bedrijf dan twee verschillende soorten smartphones zou moeten ontwerpen en produceren om zijn Lightning-poorten in bepaalde markten te kunnen houden.

En wat houdt het in voor de rest?

Micro-USB zal ook de gevolgen dragen van deze uitspraak. Vroeger was dit de oplaadstandaard voor smartphones (en gewone mobiele telefoons). Hoewel de meeste bedrijven inmiddels volledig op USB-C zijn overgestapt, zijn er nog steeds bepaalde smartphones die er gebruik van maken.

Dit zijn meestal de budget smartphones die minder dan 150 euro kosten. Daar zie je vaker een micro-USB aansluiting omdat die goedkoper is om in te bouwen.

Als goedkope smartphones geen gebruik meer kunnen maken van micro-USB, kan dit grote gevolgen hebben voor de budget markt. Op korte termijn is het mogelijk dat er geen extreem goedkope toestellen meer zijn met micro-USB. Op de lange termijn is het wel mogelijk dat de prijs van USB-C omlaag gaat, waardoor ook de goedkoopste smartphones USB-C kunnen krijgen.

Via GSMArena