Nieuwe Galaxy Buds ondersteunen mogelijk noise-cancelling

De opvolger van de Samsung Galaxy Buds Plus krijgt mogelijk de beschikking over een langverwachte feature, namelijk noise-cancelling. In plaats van de jaarlijkse cyclus aan te houden, zouden de nieuwe oortjes mogelijk al in de zomer tegelijkertijd gelanceerd kunnen worden met de Samsung Galaxy Note 20.

Al deze informatie is afkomstig van een berichtgeving uit Korea (via Android Central). Verder claimt de bron in kwestie dat de nieuwe Galaxy Buds voorzien worden van een naamswijziging; in plaats van Buds heten de te verschijnen oortjes Beans. Waarom? Als je onderstaande leak al eens gezien hebt, dan heb je al een antwoord op je vraag. Het lijkt erop dat het nieuwe boontjesdesign ervoor zorgt dat de oortjes dieper in je gehoorgang geplaatst kunnen worden.

(Image credit: WinFuture / @rqaundt)

De toevoeging van noise-cancelling zou de nieuwe oortjes van Samsung een waardige opponent maken van Apple. Het bedrijf uit Cupertino heeft enkele maanden geleden namelijk de AirPods Pro gelanceerd, de eerste oortjes van Apple met noise-cancelling. De Buds Plus verschenen twee maanden geleden, en hoewel de geluidskwaliteit erop vooruitgegaan is vergeleken met de originele Galaxy Buds, misten velen een optie voor noise-cancelling.

Verder valt uit een ouder bericht te lezen dat de Beans 28 millimeter lang zullen zijn. In het nieuwste rapport lezen we dat de Beans 13 millimeter breed zijn, en dat het hoesje voor de oortjes 26 millimeter dik is. Elk oortje beschikt over twee speakers en drie microfoontjes. De uitstekende batterijduur van 11 uur van de Buds Plus blijft behouden, zo wordt beweerd.

Scepsis over de prijs

Uiteraard moeten we alles voor nu met een flinke korrel zout nemen; als deze oortjes al samen met de Galaxy Note op de markt komen, dan duurt het waarschijnlijk nog 4 maanden voordat ze officieel onthuld worden. Naar verluidt zouden de Beans 170.000 won gaan kosten, wat omgerekend ongeveer 130 euro zou zijn. Gezien de Buds Plus een adviesprijs meekregen van 170 euro, geloven we hier weinig van.

Er zijn nog enkele andere interessante nieuwtjes uit de leak te halen. Zo zou Samsung aan het kijken zijn of de Beans nog kleiner gemaakt kunnen worden, om zo de fitting te verbeteren. Wij zijn in ieder geval benieuwd naar het bijzondere concept van de Beans.