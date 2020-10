Apple's nieuwe koptelefoon zou AirPods Studio heten

De geruchten over nieuwe AirPods verschijnen steeds sneller. Hoewel we eerder hoorden dat nieuwe Apple-producten vertraagd werden, hebben we nu nieuwe info gehoord over de nieuwe draadloze koptelefoon van Apple, die door het leven zou gaan als de AirPods Studio.

De tip is afkomstig van de relatief betrouwbare Jon Prosser, maar zoals altijd is er niets officieel totdat Apple het onthult. Productplannen kunnen snel veranderen, vooral nu we nog steeds kampen met het coronavirus.

Prosser zegt dat de nieuwe AirPods Studio 350 dollar gaat kosten (waarschijnlijk rond de 400 euro), waardoor hij op hetzelfde prijspunt als de huidige Beats Studio 3 terechtkomt. Nu de AirPods een echt icoon zijn geworden, is het geen verrassing dat Apple meer inzet op audio.

En hoe zit het met de AirPods X? Dat was namelijk de naam die eerder te zien was bij geruchten over de koptelefoon van Apple. Het lijkt erop dat de AirPods X eigenlijk een sportievere versie van de normale AirPods zullen zijn en eerder zal neigen naar het design van de PowerBeats Pro.

Allemaal AirPods

We hebben al veel gehoord over deze over-ear koptelefoon, hoewel die info soms tegenstrijdig was. Een van de belangrijkste Apple-analisten in de branche, Ming-Chi Kuo, heeft alleszins gezegd dat Apple ergens dit jaar een product in deze categorie op de markt brengt.

Eerdere geruchten hadden de prijs op $399 geschat, dus het lijkt erop dat deze koptelefoon toch iets betaalbaarder zal kunnen zijn. Het is echter nog niet duidelijk wat de prijs van de AirPods Studio in andere landen zal zijn. Gewoonlijk liggen de prijzen van Apple-producten in de Benelux hoger dan in de VS, dus de kans bestaat dat wij meer dan 400 euro mogen neertellen voor de koptelefoon.

We hebben zelfs iconen gezien die potentieel de AirPods Studio tonen in de code van iOS 14. iOS 14 wordt in juni officieel door Apple aangekondigd, dus het kan dat we op datzelfde moment mogen kennismaken met de nieuwe koptelefoon.

Dit alles staat los van een update van de standaard AirPods, die we nu elke dag verwachten. Het lijkt erop dat 2020 een groot jaar gaat worden in de audio-afdeling van Apple, dus zet alvast enkele euro's aan de kant.

