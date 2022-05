Netflix laat gebruikers voorlopig nog wachtwoorden delen

Het jaar 2022 is er een gevuld met vragen en veranderingen voor Netflix (opens in new tab). Desondanks lijkt het erop dat we voorlopig nog onze wachtwoorden kunnen delen als Netflix de tests voor het delen van wachtwoorden uitstelt.

Vorige week stelde TechRadar de vraag aan Netflix of de tests deze zomer worden uitgebreid naar de VS en andere regio's. Een woordvoerder van het bedrijf antwoordde daarop met: ''we werken aan het begrijpen van het nut van deze twee functies voor gebruikers in Chili, Costa Rica en Peru, voordat we ergens anders veranderingen gaan aanbrengen. We hebben op dit moment geen ander nieuws.''

Geen nieuwe informatie dus. Maar ook geen indicatie dat het proces verder is ontwikkeld dan wat kleine testen in Peru, Costa Rica en Chili.

Desondanks betekent dat niet dat je zorgeloos je Netflix-wachtwoord kan delen met vrienden, familie en die ene collega die er maar naar blijft vragen.

''Werken aan het begrijpen'' lijkt een indicatie dat Netflix nog werkt aan het volledig begrijpen wat de impact is van de extra kosten. Je hoeft tenminste deze zomer gelukkig nog niet iedereen van je Netflix-account te jagen om die extra kosten te besparen.

Toch tikt de tijd door. Netflix moet hoe dan ook het testprogramma gaan uitbreiden. Volgens Netflix delen 100 miljoen huishoudens momenteel hun wachtwoorden buitenshuis.

Geen nieuws is goed nieuws

De abonnementsproblemen (opens in new tab) zijn voor Netflix nog lang niet voorbij. Het bedrijf deed verslag van een verlies van 200.000 abonnees (opens in new tab) en verwacht tegen eind 2022 er twee miljoen te hebben verloren. De extra kosten voor het delen van een account verschijnen waarschijnlijk eind dit jaar, tenzij het in de tests dramatische gevolgen heeft voor het aantal abonnees (zelfs als het maar enkele euro's meer is) en Netflix nog meer inkomsten verliest.

De andere aanpassingen aan de streamingdienst lijken ook voorlopig nog niet aan de orde. TechRadar vroeg Netflix ook wanneer het abonnementsniveau met advertenties wordt geïntroduceerd. Hierop antwoordde Netflix dat ''het nog in een vroeg stadium zit en we nog geen tijdlijn kunnen delen.''

Dat klinkt alsof we het deze zomer nog niet terugvinden op de streamingdienst.

De timing is logisch. Het is moeilijk om een nieuw, mogelijk goedkoper abonnement te introduceren wanneer een groot deel van de mensen een dagje uit of op vakantie gaat. Er wordt dan wat minder Netflix thuis gestreamd.

Het is dan ook logischer om een abonnement met advertenties te introduceren in de herfst, wanneer Netflix mogelijk een boel nieuwe shows en films te bieden heeft.

Ondertussen hoopt Netflix profijt te halen uit de positieve geluiden en verhoogde kijkcijfers die worden veroorzaakt door Stranger Things 4 (opens in new tab). Het nieuwe seizoen van de serie werd afgelopen vrijdag uitgebracht. Er zijn nu zeven afleveringen te bekijken, in juli wordt er nog eens een tweedelige special uitgebracht (die mogelijk langer dan drie uur duurt). Dat moet huidige Netflix-abonnees wel even zoet houden deze zomer.

Netflix kan daarna dan de grote stappen gaan zetten.