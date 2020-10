'Ms Marvel strikt actrice Iman Vellani als Kamala Khan'

Marvel Studios heeft naar verluidt een actrice gevonden voor de vertolking van de rol van Ms Marvel. Iman Vellani, een jonge en nog tamelijk onbekende actrice zal volgens Deadline in de rol kruipen van de superheld Kamala Khan in de nieuwe serie op Disney Plus. De personage verschijnt zowel in de MCU-films als in de serie die nog geen releasedatum heeft.

Vellani lijkt het nieuws te bevestigen op Instagram, maar omdat de afbeelding hieronder van een nieuw en ongeverifieerd account afkomstig is, moeten we het nog niet gelijk voor waarheid aannemen. De aankondigen komen vaak van Hollywood-vakpublicaties voordat de acteurs via officiële kanalen worden bevestigd.

Speechless and excited! Wish me luck. ❤️ #msmarvel Iman Vellani A photo posted by @imanvellani on Sep 30, 2020 at 12:07pm PDT

Het lijkt erop dat de stukken op hun plaats vallen voor Ms Marvel. Bisha K. Ali is al aangekondigd als schrijver voor de serie en er zijn al vier regisseurs opgesteld. Nu de cast vorm begint te krijgen, lijkt het erop dat er binnenkort gestart zal worden met filmen.

Marvel is de afgelopen weken veel in het nieuws geweest. She-Hulk heeft in actrice Tatiana Maslany naar verluidt een hoofdrolspeelster gevonden, de releasedatum van WandaVision is gelekt en ook een serie over Nick Fury is recentelijk onthuld.

Onze theorie is dat Marvel het aantal televisieseries wil verdubbelen in een tijd waarin de toekomst van theaterreleases onzeker is en waarin releasedata continu veranderen. Misschien is een kleiner scherm voorlopig de enige manier om van Marvel te kunnen genieten.

Wie is Kamala Khan?

Kamala as she appears in the game Marvel's Avengers. (Image credit: Square Enix/ Crystal Dynamics)

Kamala Khan is de nieuwste superheld en draagt de naam van Ms Marvel. Khan is gecreëerd in 2014 door G. Willow Wilson, Adrian Alphona en Sana Amanat. De eerste drager van de naam was Carol Danvers, die we beter kennen als Captain Marvel.

Kamala is een Pakistaans-Amerikaanse tiener en de eerste moslim superheld op de cover van een comic. De oorsprong van Kamala lijkt erg op die van Peter Parker in een modern jasje. Het verhaal wordt op een goede manier verteld en het personage is erg overtuigend. Als je nog nooit een superheldenstrip hebt gelezen, is dit een goede om mee te starten.

De personage speelt een memorabele rol in de game Marvel's Avengers. Een verschijning in een live-action lijkt de volgende logische stap. Haar superkrachten maken het mogelijk om delen van haar lichaam te transformeren. Zo kan ze grote vuisten vormen om vijanden mee te verpletteren.