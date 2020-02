De beste Disney Plus films: 20 klassiekers die je gezien moet hebben in 2020

Wat zijn de beste Disney Plus films? Disney Plus is in de VS, Canada, Nederland, Australië en Nieuw-Zeeland gelanceerd en de rest van de wereld staat op de planning. De streamingdienst bevat hier decennia aan Disney-klassiekers, maar ook enkele nieuwere films van Pixar, Star Wars en het Marvel Cinematic Universe.

Wij hebben voor jou de beste Disney Plus-films uitgekozen, zodat je je tijd optimaal kunt benutten en snel een duik kunt nemen in de beste content.

In de loop van 2020 zijn er lanceringen gepland voor andere toppers van zowel Marvel, Star Wars en Pixar, dus we zullen deze lijst geregeld van updates voorzien.

De 20 beste Disney Plus films in 2020: van Star Wars tot Sneeuwwitje

Thor: Ragnarok

Aladdin (2019)

Guardians of the Galaxy

The Lion King

The Lion King (2019)

Captain America: Civil War

Avatar

Big Hero 6

Frozen

Star Wars: A New Hope

Star Wars Episode 8: The Last Jedi

Sneeuwwitje en de zeven dwergen

Tron

Who Framed Roger Rabbit?

The Nightmare Before Christmas

Avengers: Endgame

Iron Man

Toy Story

WALL-E

Bambi

Thor: Ragnarok

(Image credit: Marvel Studios)

Thor: Ragnarok is eind 2019 toegevoegd aan Disney Plus en is met gemak de beste film van de Thor-trilogie. Je ziet hier o.a. Mark Ruffalo als The Hulk en Tessa Thompson als Valkyrie. Over het algemeen is hij ook een stuk grappiger dan de gemiddelde Marvel-film. Dat komt grotendeels door de regie van Taika Waititi, regisseur van films zoals Hunt for the Wilderpeople en What We Do in the Shadows.

Aladdin (2019)

(Image credit: Disney)

Disney's Aladdin in 2019 had wel eens heel erg fout kunnen gaan: Guy Ritchie durft de bal al eens mis te slaan en het bedrijf heeft een vervelende geschiedenis met het verhaal, waaronder de controversiële versie uit 1992. Gelukkig is alles goed afgelopen: deze moderne versie van een succesvolle Disney-klassieker laat Will Smith schitteren in een minder serieuze versie en blijft bovendien trouw aan het originele verhaal.

Guardians of the Galaxy

(Image credit: Disney/Marvel Studios)

We hebben nog een paar andere Marvel-films op deze lijst gezet die elk op hun eigen manier uitblinken. Deze eerste Guardians-film blijft een wild, raar en grappig sci-fi avontuur, met een vreemd groepje personages die nu op de een of andere manier een vergelijkbare populariteit hebben als Iron Man en Captain America.

The Lion King

(Image credit: Disney)

Het is lastig om één film uit de Disney-animatiegeschiedenis van de jaren '90 te kiezen, maar dit was misschien wel het hoogtepunt der hoogtepunten: een meesterlijk verhaal over verraad, romantiek en schattige leeuwenwelpjes, met prachtige animatie. Het absurde succes van de live-action remake van dit jaar is gebaseerd op nostalgie naar deze klassieker.

The Lion King (2019)

(Image credit: Disney)

The Lion King (2019) is niet de eerste re-make van Disney-klassieker en zal ook niet de laatste zijn. Hoewel we Simba, Timon en Pumba niet per se in volledige live-action hoefden te zien, ziet deze moderne versie er verbazingwekkend uit. Als aanvulling op de angstaanjagende, levensechte zingende dieren, zit de cast van stemacteurs vol bekende namen: Chiwetel Ejiofor's ruwe tonen versterken Scar's dreiging en John Oliver en Seth Rogen, voegen een extra dosis humor toe aan deze tijdloze film.

Captain America: Civil War

(Image credit: Marvel)

De derde Captain America-film is evenzeer een Avengers-film als een film over Steve Rogers zelf. Hij bevat de meeste personages uit Age of Ultron (en Black Panther en Spider-Man). Deze film laat ons beter kennismaken met Captain America en Iron Man dan alle andere Marvel-films tot nu toe.

Avatar

(Image credit: Disney)

Het was de grootste film aller tijden voordat Marvel langskwam, en ongetwijfeld een van de belangrijkste redenen waarom Disney Fox uitkocht. Het mag dan tien jaar geleden zijn dat hij werd uitgebracht, maar Avatar ziet er nog steeds even indrukwekkend uit. En met twee vervolgen onderweg, en mogelijk nog twee daarna, is dit het perfecte moment om hem (nog eens) te bekijken.

Big Hero 6

(Image credit: Disney)

Wat krijg je als je een Marvel comic mixt met Disney's animatiestudio's? Big Hero 6, een verhaal over een jongen en zijn robot. Een robot die hem en zijn vrienden helpt om superhelden te worden en de stad San Fransokyo te beschermen. Er is een perfecte mix van visuals (die Amerikaanse en Japanse culturen en esthetiek vermengen) met een hartverwarmend verhaal.

Frozen

(Image credit: Disney)

Als het gaat om Disney's animatiefilms, zijn er weinig films die Frozen overtreffen. De liedjes hebben de gewoonte om zich in je hersens te nestelen en nooit meer weg te gaan. Een vervolg was bijna gegarandeerd vanaf het begin en nu Frozen 2 is uitgebracht, is dit het ideale moment om je geheugen op te frissen en te beseffen waarom Let It Go in het collectief geheugen van alle Disney-fans zit.

Star Wars: A New Hope

(Image credit: Disney / Lucasarts)

Welke Star Wars-film als 'de beste' wordt beschouwd, staat ter discussie, maar als saga is het moeilijk om er slechts één te bekijken en te stoppen.

Gelukkig is elke Star Wars-film al beschikbaar op Disney Plus, behalve Solo en The Rise of Skywalker, die beide in 2020 zouden moeten aankomen. Zelfs de geanimeerde Clone Wars-film die de meeste mensen vergeten, staat op de streamingdienst. De originele trilogie wordt voor het eerst gepresenteerd in 4K, met Dolby Vision. De enige vraag die je moet stellen is, in welke volgorde je ze allemaal bekijkt...

Star Wars: The Last Jedi

(Image credit: Lucasfilm)

Weinig films weerspiegelen onze verdeelde meningen zo goed als Rian Johnson's visie op een melkwegstelsel heel ver hier vandaan: waarschijnlijk vind je dit ofwel een van de beste films of ben je van mening dat hij het levenslicht nooit had mogen zien.

Uiteindelijk is het een film die niet bang is om risico's te nemen, met uitdagende plots die grotendeels genegeerd of vernietigd worden in het aantoonbaar veiligere einde van de trilogie der trilogieën, The Rise of Skywalker. Maar aan welke kant van de controverse je ook staat, The Last Jedi is nog steeds een meedogenloze en vermakelijke manier om twee-en-een-half uur door te brengen. En zijn Porgs niet gewoon het leukste ding? Daar zijn we het toch allemaal over eens?

Sneeuwwitje en de zeven dwergen

(Image credit: Disney)

De originele Disney-film, die in 1937 werd uitgebracht, bleek een belangrijke rol te spelen bij de start van enkele tientallen jaren aan animatiedominantie in het House of Mouse. Het was niet het eerste wat Disney ooit maakte, maar zonder Sneeuwwitje zou het bedrijf niet uitgegroeid zijn tot wat het nu is. Er zijn meer dan 80 jaar geanimeerde Disney-films om van te genieten, maar je moet ergens beginnen, en dat kan evengoed hier zijn.

TRON

(Image credit: Disney)

Het is misschien verrassend om te horen dat TRON een Disney-film is. Het past zeker niet bij de vorm van Disney's andere old-school live-action films, maar dat maakt het niet minder belangrijk.

TRON was een pionier op het gebied van CGI-effecten. Hoe gedateerd die er vandaag ook uitzien, de visie van de film op een virtuele wereld is nog steeds verbazingwekkend. Goede sciencefiction laat ons kijken naar de toekomst, en totdat we een eigen TRON-achtige wereld kunnen betreden, is het nog steeds een mooi voorbeeld van wat zou kunnen zijn.

Who Framed Roger Rabbit?

(Image credit: Disney)

Een andere film met revolutionaire VFX is Who Framed Roger Rabbit, dat zoveel meer is dan een simpele "wie heeft het gedaan?". Hij slaagt erin om live action en animatie naadloos in elkaar te laten overlopen en laat je geloven dat er een wereld is waarin Bob Hoskins echt interactie kan hebben met een flamboyant cartoonkonijn.

De echte magie is hoe Disney erin slaagde om de rechten te krijgen op alle geanimeerde iconen die het niet bezat. Wie had gedacht dat Daffy Duck en Mickey Mouse ooit samen in een film zouden verschijnen?

The Nightmare Before Christmas

(Image credit: Disney / Touchstone Productions / Skellington Productions)

Is het een halloweenfilm of een kerstfilm? Misschien wel allebei. Halloween en Kerstmis gaan niet echt goed samen (Jack Skellington is geschokt om dat uit te vinden), maar op de een of andere manier zorgt The Nightmare Before Christmas ervoor dat alles op zijn plaats valt. Als je daar geen zin in hebt, dan overtuigt de old-school stop motion je misschien wel.

Avengers: Endgame

(Image credit: Marvel)

Verrassend genoeg zijn niet alle Marvel-films bij de lancering naar Disney Plus gekomen, maar Avengers: Endgame gelukkig wel.

Niet alleen is het de film met de hoogste brutowinst in box office geschiedenis, maar ook het hoogtepunt van alles wat Marvel Studios in gang heeft gezet met de release van Iron Man in 2008 (hieronder). Er is nog nooit zo'n film geweest, en eerlijk gezegd, twijfelen we of er ooit zo'n tweede film zal zijn. Zorg er wel voor dat je de hele avond hebt vrijgemaakt, aangezien de film in totaal drie uur duurt.

Iron Man

(Image credit: Disney / Marvel)

Iron Man (2008) was de eerste film in het intussen enorme Marvel Cinematic Universe en verdient het volledig om een van de lanceringstitels van Disney Plus te zijn. We zouden niet helemaal naar Endgame zijn gegaan als Robert Downey Jr niet zo goed in de rol van Tony Stark was gestapt. Die klaptelefoons en MySpace referenties zijn niet heel goed gerijpt, maar de film zelf is nog steeds even sterk.

Toy Story

(Image credit: Toy Story)

Als Sneeuwwitje verantwoordelijk was voor het starten van Disney's animatiedominantie, deed Toy Story hetzelfde voor Pixar. Ook na al die jaren - de film dateert van 1995 - is Toy Story nog steeds een genot om naar te kijken en Disney Plus zorgt voor de perfecte manier om je eigen kinderen kennis te laten maken met de film. Ook in 2020 kan je kinderen nog doen geloven dat hun speelgoed stiekem leeft en wilde avonturen meemaakt wanneer zij niet kijken. Aangezien er nu vier Toy Story-films zijn, kan je er meteen een hele marathon van maken.

WALL-E

(Image credit: Disney / Pixar)

Als je ooit iemand ontmoet die niet van WALL-E houdt, dan stel ik voor dat je heel snel en heel ver weg loopt. Pixar-films hebben de gewoonte om zowel memorabel als schattig te zijn, maar WALL-E brengt dit naar een ander niveau.

Het is onmogelijk om niet te houden van dit vuilnisrobotje en zijn onmogelijke taak om de aarde op te ruimen. Zijn romance met de nieuwe robotcompagnon EVE is bovendien erg meeslepend. De film is zowel schattig als heroïsch en een echte must-see voor elke Pixar-fan.

Bambi

(Image credit: Disney)

Bambi is al traumatiserend voor kinderen sinds 1942, en zijn komst op Disney Plus betekent dat het de nieuwe generatie kinderen op precies dezelfde manier kan blijven traumatiseren. Geen enkele kindertijd is echt compleet zonder het zien van de tragedie van Bambi's moeder die wordt neergeschoten. Zijn aanwezigheid op Disney Plus betekent dat je eigen kinderen het overgangsritueel zelf kunnen ervaren.