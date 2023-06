Motorola verlegt grenzen van vouwbare smartphones met nieuwe Razr 40 en Razr 40 Ultra

De afgelopen jaren hebben vouwbare smartphones grote sprongen gemaakt. Samsung is de eerste naam die opkomt bij foldables, maar Motorola zorgt al jaren voor stevige concurrentie. Hoewel de eerste twee Motorola Razr’s geen geweldige telefoons waren, wist de Motorola Razr 2022 zijn rechtstreekse concurrent, de Samsung Galaxy Z Flip 4, op sommige vlakken te overtreffen. Dit jaar is Motorola er als de kippen bij met de lancering van twee nieuwe foldables, de Motorola Razr 40 en Razr 40 Ultra.

Motorola Razr 40 Ultra komt met enorm coverscherm

Het grootste pluspunt van de Motorola Razr is al sinds het begin zijn grote coverscherm. Motorola zelf is zich daar duidelijk bewust van en verbetert jaarlijks het coverscherm. Dit jaar zien we de grootste update tot nu toe, aangezien het coverscherm van de Motorola Razr 40 Ultra nu de volledige cover in beslag neemt en zelfs rond de camera’s gaat.

Zowel aan de binnen- als buitenkant maakt de Motorola Razr 40 Ultra gebruik van een OLED-paneel met een hoog refresh rate (144Hz voor het coverdisplay, 165Hz voor het vouwbare display), waardoor je een consistente ervaring krijgt, hoe je de telefoon ook gebruikt. Het grotere 3,6-inch coverscherm en enkele software-optimalisaties in apps zorgen ervoor dat je nu meer kan doen zonder de telefoon open te vouwen. Verder kan je het coverscherm personaliseren met nieuwe widgets en panelen, waaronder een specifiek paneel voor Spotify.

(Image credit: Future)

Het vouwbare scherm is daarnaast 6,9 inch groot en maakt (voor het eerst) gebruik van een LTPO-paneel. Dit zorgt ervoor dat het refresh rate automatisch kan zakken tot 1Hz om stroom te besparen en kan klimmen tot 165Hz voor een ultra soepele ervaring. Dat wordt gecombineerd met een 3.800mAh batterij met 30W snelladen en 5W draadloos opladen. Motorola geeft aan dat dit voldoende is voor een volledige dag, hoewel dat in de praktijk zal afhangen van je eigen gebruik.

Daarnaast is het scharnier vernieuwd en is de vouwlijn in het display bijna helemaal verdwenen. Tegelijkertijd krijg je nog steeds het gapless ontwerp wanneer de Motorola Razr 40 Ultra gesloten is, zodat er geen stof of vuil tussen kan. Door het nieuwe scharnier kan je het scherm in allerlei hoeken open vouwen, waardoor de telefoon zijn eigen statief kan worden.

(Image credit: Future)

We krijgen een bekende camera set-up, die bestaat uit een 12MP-hoofdcamera en 13MP-groothoekcamera. Binnenin zit nog een 32MP-selfiecamera. Hoewel de resolutie van de hoofdcamera lager is, maakt de Motorola Razr 40 Ultra gebruik van een groter diafragma, waardoor de foto’s (vooral bij weinig licht) beter moeten zijn dan vorig jaar.

Tot slot is de Motorola Razr 40 Ultra uitgerust met een Snapdragon 8+ Gen 1, 256GB interne opslag en 8GB RAM, waardoor je geen kracht te kort zal komen. Uit de doos draait hij een schone versie van Android 13 met enkele subtiele optimalisaties. De Motorola Razr 40 Ultra is vanaf 5 juni 2023 beschikbaar bij bijna alle retailers in de Benelux voor een adviesprijs van 1.199 euro.

(Image credit: Future)

Motorola Razr 40 brengt vouwbare telefoons naar een toegankelijker prijspunt

Voor het eerst sinds de introductie van vouwbare telefoons, mogen we kennismaken met een meer betaalbare optie, de Motorola Razr 40. Hij deelt enkele kenmerken met de Ultra-versie en maakt op andere plaatsen compromissen die zorgen voor een lagere adviesprijs.

Elementen die overeenkomen bij beide telefoons zijn het nieuwe scharnier en de grootte van het binnenste display. Welke je ook kiest, je moet qua duurzaamheid niets inleveren. Het grootste verschil is het display aan de buitenkant, aangezien de Motorola Razr 40 een klein coverscherm heeft, dat erg veel weg heeft van de Samsung Galaxy Z Flip 4. Je kan hier enkele eenvoudige widgets gebruiken, zoals een mediaspeler en het weerbericht, maar niet meer dan dat. Je kan het bijvoorbeeld niet gebruiken om een preview te bekijken wanneer je met de hoofdcamera een selfie maakt.

(Image credit: Future)

Verder zijn de camera’s ietwat anders. We krijgen een 64MP-hoofdcamera en 13MP-groothoekcamera, een combinatie die we kennen van de Motorola Edge 30 Neo. Die telefoon kost echter 399 euro en leverde redelijk teleurstellende cameraprestaties. Binnenin zit eveneens 256GB opslag en 8GB RAM, maar dit keer wordt het geheel aangedreven door de middenklasse Snapdragon 7 Gen 1, die alsnog krachtig genoeg is voor de gemiddelde gebruiker.

De Motorola Razr 40 doet verrassend genoeg één ding beter dan de Ultra-versie. Hij is namelijk uitgerust met een 4.200mAh-batterij die 30W-snelladen ondersteunt. De LTPO-technologie voor het display komt ook mee, waardoor het refresh rate kan zakken naar 1Hz om stroom te besparen. Op papier lijkt de Motorola Razr 40 daarom de foldable met de beste batterijduur die we ooit gezien hebben.

Tot slot moeten we iets langer wachten op de Motorola Razr 40. Die zou in de loop van juni beschikbaar worden en krijgt een adviesprijs van 899 euro, waardoor hij meteen de goedkoopste foldable ooit is.