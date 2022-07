"Motorola Razr 3 eerder uit dan grote rivaal Galaxy Z Flip 4"

Motorola lanceert op 2 augustus de Motorola Razr 3. De opkomende foldable is de grootste concurrent van de Samsung Galaxy Z Flip 4.

Motorola laat, via het Chinese social media-platform Weibo (opens in new tab), weten dat het bedrijf tijdens het evenement ook de Moto X30 Pro lanceert. Dit is naar verluidt de eerste smartphone met een 200MP camera.

Motorola's 'See you at the peak' poster plaatst de Moto X30 Pro en de Razr 3 zodanig dat de twee telefoons op een bergformatie lijken (Image credit: Motorola via Weibo)

Samsung bevestigde onlangs dat de Galaxy Z Fold 4 en Galaxy Z Flip 4 op 10 augustus beschikbaar wordt voor het publiek. De aankondiging van Motorola plaatst de releasedatum van de Motorola Razr 3 acht dagen voor die van Samsung. Het lijkt echter wel een exclusieve Chinese release van de Motorola Razr 3 en de Moto X30 Pro te zijn. Daarentegen brengt Samsung waarschijnlijk wel meteen internationaal uit.

Analyse: Is Motorola te laat?

In tegenstelling tot de eerste twee opvouwbare Razr’s, zijn er geruchten dat de Razr 3 daadwerkelijk een vlaggenschip model is. De Razr 2019 en Razr 2020 waren in principe midrangers.

Het belangrijkste verschil is de verwachte overstap naar de Snapdragon 8 Gen 1-chip. Daarnaast beschikt het toestel ook over een 6.7 inch 120Hz AMOLED-display, een tweede 3 inch scherm, een 50MP primaire camera, een 13MP groothoekcamera en 512GB aan interne opslag.

Als we de specs mogen geloven, lijkt Motorola de bekende tekortkomingen van de Razr-serie aan te pakken. Nu is het de vraag of ze niet iets te laat zijn hiermee.

De Z Flip-serie van Samsung is nu het gezicht van de foldable smartphone. Volgens Samsung bouwt de Galaxy Z Flip 4 voort op het succes van de Flip 3. De Zuid-Koreaanse telecomgigant belooft een betaalbare smartphone met high-end prestaties.

De Galaxy Z Flip 3 kostte bij de release 1.099 euro, terwijl de Motorola Razr 3 naar verwachting 1.149 euro gaat kosten. Zelfs met de verbeterde specs, zal het moeilijk zijn voor Motorola om met Samsung te concurreren.