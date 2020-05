Motorola One Fusion Plus gespot op het web

Het ziet ernaar uit dat Motorola, wat al enkele jaren onderdeel is van Lenovo, zich niet primair meer focust op het lagere midden- en budgetsegment. De fabrikant heeft voor het eerst in tijden weer twee (redelijk) high-end telefoons geproduceerd, namelijk de Motorola Edge en Edge Plus. Daar houdt het dit jaar echter nog niet bij op.

Informatie over het nieuwe toestel verscheen op YouTube Device Report. Het gaat om de Motorola One Fusion Plus, een naam die we een tijd geleden al genoemd zagen worden door leaker Evan Blass vorige maand. Een lancering zou volgens hem in het tweede kwartaal van 2020 plaatsvinden.

Coming from Moto, end of Q2: Motorola One Fusion (codename: Titan) and Motorola One Fusion+ (codename: Liberty).April 19, 2020

In het bericht lezen we dat de One Fusion Plus beschikt over een 6,5 inch display met een Full HD+ resolutie. Uit de doos draait de smartphone op Android 10, en een Snapdragon 730 drijft de telefoon aan. Verder is er een flinke accucapaciteit van 5000 mAh aan boord. Juni 2020 zou de releasemaand moeten zijn.

Qua specificaties leent de Motorola One Fusion Plus het een en ander van de Edge en Edge Plus. Onder meer de resolutie, batterijgrootte en softwareversie zijn gelijk. We verwachten echter niet dat de ververssnelheid van het One Fusion Plus display ook 90Hz zal zijn, een feature die beelden iets vloeiender weergeeft.

De mensen van XDA Developers hadden als eerste de One Fusion Plus ontdekt, maar zagen ook al snel dat er een foutje in de bron zat. Op de foto zouden we zogenaamd het toestel in kwestie zien, maar het gaat om een Motorola Edge in Solar Black. Een andere foto toont ons wel vermoedelijk de nieuwe Fusion Plus.

(Image credit: Render by XDA Developers)

XDA Developers meldt verder dat het enige andere toestel met een 64MP camera de Motorola One Hyper is, maar de afbeelding is zeker niet van de Hyper die we zien in het bericht.

Wat verder opvalt is dat er een plat display aanwezig is, vier camera's aan de achterzijde met een primaire 64MP sensor. opladen gaat via de USB-C poort en de koptelefooningang is gewoon aanwezig. De vingerafdrukscanner bevindt zich aan de achterzijde. Veel meer details zien we niet.

XDA Developers suggereert dat de telefoon, codenaam 'liberty', te boek staat onder modelnummers XT2067-1 en XT2067-2. Er is naar verluidt 64/128GB aan opslag inbegrepen met meerdere camera's, waarvan de primaire sensor een Samsung 64MP ISOCELL Bright GW1 is.

Volgens de bron zijn beide modelnummers door de FCC-keuring gekomen en verschijnen ze in twee kleuren: Cloud en Sugarfrost. De telefoons verschijnen onder meer in Europa.

Naast de One Fusion Plus verschijnt er dus een andere telefoon, vermoedelijk de reguliere One Fusion. Naar verluidt is deze smartphone uitgerust met een 6,5 inch display, Snapdragon 710, 4/6GB RAM en 64/128GB opslag. Net als bij de Fusion Plus is er waarschijnlijk 5000 mAh aan accucapaciteit inbegrepen, en draait hij Android 10 uit de doos.

Gezien de verwachte releasedatum hoeven we mogelijk niet lang meer te wachten totdat we meer informatie krijgen over deze telefoons.