Moto G8 Plus gelekt: steelt de Motorola One spotlights

In 2019 zagen we een hele lading aan telefoons van Motorola verschijnen. Naast de nieuwe Moto G7-lijn, die bestaat uit de Moto G7 Play, Moto G7 Power, Moto G7, en Moto G7 Plus, lanceerde moederbedrijf Lenovo onder de Moto One-naam nog een viertal aan midrangers: de One Vision, One Action, One Zoom én One Macro.

Al deze Motorola One-telefoons zorgden ervoor dat we twijfelden over het voortbestaan van de Moto G-serie. Na de leak van Winfuture kunnen alle Moto G-liefhebbers opgelucht ademhalen: de Motorola Moto G8 Plus lijkt er 'gewoon' te komen.

De primaire camera is een 48-megapixellens, die vermoedelijk gebruikmaakt van Quad Bayer-technologie. Hierbij worden 4 pixels samengevoegd, zodat de lens in situaties met weinig licht door de gecombineerde pixels alsnog scherpe foto's moet schieten. De lens schiet dan ook standaard plaatjes in 12 megapixels, iets wat we kennen van onder meer de One Vision.

De volgende camera is een 16-megapixelgroothoeklens. Net als de One Action kun je deze verticaal gebruiken; het eindresultaat wordt hoe dan ook in landschapsmodus gemaakt. De derde camerasensor is een 5-megapixeldieptesensor. Eenzelfde sensor vinden we onder meer terug op de One Vision, maar ook de Moto G7 Plus.

Om het plaatje af te maken is er een autofocussysteem inbegrepen. Ideaal voor, je raadt het al, autofocus.

(Image credit: Winfuture / Motorola)

Aan de voorzijde vinden we een 32-megapixelfrontcamera terug. Het ziet ernaar uit dat Motorola de kwaliteit van selfies een flinke boost wil geven. Hoewel het aantal megapixels niet alles zegt, is de upgrade van 12 megapixels bij de G7 Plus naar 32 megapixels nu opvallend.

Het ziet ernaar uit dat de Motorola One-telefoons een soort proefkonijnen zijn geweest, om vervolgens de G8 Plus de meest geslaagde camera's te implementeren. De Moto G8 Plus wordt echter meer dan een prettige cameraphone.

Verdere Motorola Moto G8 Plus specificaties

De Moto G8 Plus maakt gebruik van een groot 6,3 inch display met een resolutie van 2280 bij 1080 pixels. Een veel kleinere regendrupnotch dan bij de G7 Plus zit verwerkt in de bovenste rand van de telefoon.

Onder de motorkap is er naar verluidt een Snapdragon 665 chipset aanwezig. Dit is een relatief nieuwe midrange-chipset die iets geavanceerder is dan de 636 van de G7 Plus. De soc wordt bijgestaan door 4GB RAM en 64GB of 128GB opslaggeheugen.

De batterijcapaciteit bedraagt 4000 mAh. Dat is heel wat meer dan de 3000 mAh van de G7 Plus. We verwachten tevens een verbeterde versie van Motorola's TurboPower-oplaadtechnologie, al is de huidige versie van TurboPower al vrij snel te noemen.

Op 24 oktober moet Motorola in Brazilië de Moto G8 Plus officieel lanceren. Of de G8 Plus voor het einde van dit jaar in de Europese winkels ligt, wagen we te betwijfelen; medio februari kwam de G7-serie pas op de markt, en Motorola houdt doorgaans een jaarlijkse cyclus aan.