Mogelijke Samsung Galaxy S11 kleurversies gelekt: weinig keuze

De Samsung Galaxy S11 is de afgelopen weken veel in het nieuws geweest. Hoewel de high-end smartphone van de Zuid-Koreaanse fabrikant pas in februari 2020 wordt verwacht, weten we door de vele geruchten over het apparaat toch al het een en ander.

Het nieuwste gerucht gaat over de Samsung Galaxy S11 kleurversies. Voorgaande S-telefoons staan erom bekend in vele kleuren uitgebracht te worden, maar bij de nieuwe S11 lijkt de techgigant het iets rustiger aan te doen op het gebied van kleuren.

Volgens de inmiddels vrij bekende (en in sommige fabrieken beruchte) leaker Ishan Agarwal gaat Samsung de reguliere Galaxy S11 enkel uitbrengen in de kleuren zwart, blauw en grijs. Agarwal houdt echter een slag om de arm; er kunnen meer kleurversies aangekondigd worden, die al dan niet samen met of pas na de release verschijnen.

Klopt onderstaande informatie, dan zal de Samsung Galaxy S11e 'slechts' in drie kleuren verkrijgbaar worden: blauw, grijs en roze. Een opvolger voor de kanariegele Galaxy S10e lijkt er vooralsnog niet meer in te zitten. Over een mogelijke Galaxy S11 Plus blijft het tot op heden verrassend stil.

Exclusive: Guess what! New Galaxy Buds in development (SM-R175) coming in Blue, Pink, Black & White colors!S11e: Blue, Grey, & PinkS11: Blue, Grey, & Black (at least these 3)S10 lite: Black, Blue & WhiteNote10 lite: Red, Silver (possibly Aura) & Blackhttps://t.co/EhytkwaxltNovember 11, 2019

Naast de S11-serie weet Agarwal ook meer te melden over de Galaxy S10 Lite en Galaxy Note 10 Lite, twee budgetversies van high-end Samsung-smartphones die allebei in 2019 gelanceerd zijn. De S10 Lite verschijnt in de kleuren zwart, blauw en wit, terwijl de Note 10 Lite naar verluidt in rood, zilver en zwart verschijnt.

Hoewel info over mogelijke releasedata ontbreken, ziet het ernaar uit dat we op termijn twee nieuwe Samsungs mogen verwelkomen. Bovendien is het onzeker of deze apparaten überhaupt naar de Benelux komen.

De Galaxy Buds van 2019 krijgen volgens Agarwal in 2020 eveneens een opvolger. Verrassend, want tot nu toe is er nog niet veel te vinden over een mogelijke opvolger. Er zijn volgens de leaker nu al meer kleurversies zeker voor de nieuwe Galaxy Buds, waaronder: zwart, roze, blauw en wit.

Via Phone Arena