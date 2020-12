Microsoft Surface Book kan sneller over 5G beschikken dan Apple MacBook

Microsoft heeft een innovatief concept voor het leveren van 5G-connectiviteit aan zijn Surface Book (of misschien zelfs andere Surface-toestellen). Het bedrijf zou dit mogelijk sneller kunnen implementeren dan Apple met zijn MacBooks.

Patently Apple heeft het idee opgeworpen dat het bedrijf van Tim Cook in een tech-race zit met Microsoft om 5G-ondersteuning op zijn laptops te krijgen, nu er een patent van Microsoft is opgedoken.

Vergeet niet dat Apple volgens de geruchtenmolen reeds enige tijd van plan was om 5G in MacBooks te introduceren. In augustus 2019 werd er gesteld dat dit in 2020 zou zijn.

Dat bleek echter niet het geval te zijn, al heeft Apple wel een verse hoop MacBooks met M1-chips die eraan komen in 2021. Naar verluidt zitten daar de MacBook Pro 14 inch en 16 inch bij, dus misschien komen deze met 5G (en daar kan dan nog eens het veelbesproken Mini-LED-scherm bijzitten).

Nu is de theorie dat Microsoft Apple de loef afsteekt als het op 5G aankomt, gezien het nieuwe patent dat net is opgedoken een verwijderbaar behuizingspaneel toont op een toekomstige Surface Book.

Het idee erachter is dat een groot deel van de behuizing kan worden verwijderd en omgewisseld, met twee verschillende panelen: eentje die standaard wificonnectiviteit geeft en eentje met 5G.

Als je onderweg bent, dan kan je de 5G-module inschuiven voor toegang tot het mobiele netwerk, maar je kan ook bij de wifi blijven (wat minder batterij verbruikt). Deze panelen kunnen eenvoudig worden omgewisseld dankzij een nieuw systeem. Het zou vergelijkbaar zijn met het toevoegen van een toetsenbordcover aan het Surface-toestel (dat is tenminste waar Microsoft op hoopt).

Microsoft vs Apple

Het is zeker een interessant concept, maar zoals altijd wil een patent niet altijd zeggen dat deze technologie ook in gebruik wordt genomen in een Surface Book (of een ander toestel van Microsoft). De technologie kan vast blijven zitten in het prototype-stadium, al is het wel een aanwijzing dat Microsoft bezig is met het voorzien van 5G-ondersteuning in Surface-toestellen.

Apple kan nog altijd de eerste zijn met 5G MacBooks, maar we kunnen niet negeren dat we al geruime tijd niets meer hebben gehoord over de vooruitgang die het bedrijf hierin heeft geboekt. Een debuut van 5G-laptops in 2021 kan er dus mogelijk niet inzitten voor Apple. Zeker nu er al veel gaande is rond deze toestellen, zoals de herziening van het ontwerp en de toevoeging van het eerder vernoemde Mini-LED-scherm.

Via T3.com