Microsoft houdt Xbox Series X event, maar mogelijk zonder games

Microsoft plant mogelijk een Xbox "What's Next for Gaming"-evenement ergens in de komende weken. Volgens een bericht van ZDNet volgt er binnenkort een showcase die zich op gamers focust, samen met enkele andere bedrijfsgerichte "What's Next"-evenementen.

Dat wil niet zeggen dat je grote onthullingen moet verwachten, en zeker niet voor informatie rond de grote aankomende games voor Xbox Series X en Xbox Series S, waaronder Halo Infinite en Fable.

Het event zal zich waarschijnlijk focussen op technologie en het grote Xbox-ecosysteem in zijn geheel. Dat kan wel handig zijn om een beeld te krijgen van de Xbox roadmap en strategie naar de toekomst toe. ZDNet stelt dat dit evenement naar verluidt los staat van het Microsoft Game Stack Live event.

Het is mogelijk dat we updates te zien krijgen rond hoe Xbox werkt, of zelfs teasers van nieuwe functies. Xbox-hoofd Phil Spencer heeft al aangegeven dat Xbox Cloud Gaming binnenkort ook naar iOS komt, en dat zou het ideale moment zijn voor de onthulling.

Een drukke zomer voor gamers

Dat houdt niet in dat gamefans die op grotere titels wachten op hun honger blijven zitten. Als we naar de zomer kijken, dan zien we dat er meerdere grote gaming evenementen in het verschiet liggen. Summer Game Fest komt eraan, en ook de ESA heeft aangekondigd dat E3 2021 dit jaar in juni valt. Het zal dit jaar een volledig digitaal evenement zijn met verscheidene merken zoals Capcom, Koch Media, Take-Two Interactive, Ubisoft, WB Games en Xbox die reeds hun komst hebben bevestigd. Het evenement wordt gratis toegankelijk, al zal er mogelijk wat nieuws achter een betalend toegangsticket schuilgaan.