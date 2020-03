Microsoft zou eindelijk een essentiële Windows 10-functie kunnen updaten

Een van de meest essentiële functies van Windows 10 - de volumebediening van het besturingssysteem - zou in de nabije toekomst een grote make-over kunnen krijgen.

Windows Latest heeft opgemerkt dat de code van een nieuwe preview build van Windows 10 (Build 19577) wijst op nieuwe volumebediening in de (nabije) toekomst.

In 2018 gaf een lek aan dat Microsoft van plan was om de volumebediening in Windows 10 in een toekomstige versie aanzienlijk te veranderen. Ondanks het feit dat Microsoft Windows 10 in de loop van de jaren meerdere keren heeft bijgewerkt, zijn de volumeregelaars van het besturingssysteem hetzelfde gebleven.

Zo zou de volumebediening eruitzien. (Image credit: Windows Latest)

Verbeterde controle over je media

Op dit moment is de manier waarop je het volume in Windows 10 regelt vrij eenvoudig, maar het lijkt erop dat Microsoft van plan is om drastische wijzigingen aan te brengen om de bediening nuttiger te maken.

Een van de grootste veranderingen bevindt zich in het menu voor de volumeregeling dat wordt geopend als je op luidsprekericoontje aan de rechterkant van de taakbalk in Windows 10 klikt.

Op dit moment laat dit menu het algemene systeemvolume zien, maar je kunt ook wisselen tussen uitvoerapparaten (zoals je speakers en je koptelefoon).

Het ziet er naar uit dat het nieuwe menu voor de volumeregeling ook multimediale afspeelmogelijkheden biedt, zodat je nummers kunt afspelen, pauzeren en overslaan wanneer er muziek wordt afgespeeld.

Albumcovers en informatie over de muziek die je beluistert, zullen ook worden weergegeven. Dit zou ook moeten werken met de meeste bekende mediaspelers zoals Spotify.

Dit zijn leuke veranderingen die het aangenamer maken om muziek te luisteren op je Windows 10-pc. De volumeknoppen zijn een van de belangrijkste functies van Windows 10 die Microsoft al lang niet meer heeft veranderd, dus het is goed om te zien dat het bedrijf eindelijk werkt aan een make-over.

Hoewel de nieuwe volumeregelaars in een vroege preview-versie zijn verschenen, wil dit wel zeggen dat de functie op een bepaald moment naar Windows 10 zal komen. We weten op dit moment echter niet wanneer dat precies gaat zijn.

De volgende grote update is Windows 10 20H1 (ook bekend als Windows 10 2004), maar aangezien die in april of mei 2020 aankomt, is het zeer onwaarschijnlijk dat de nieuwe volumeregelaars dan al zullen verschijnen. Hoewel we langer gaan moeten wachten, is het alvast fijn om te weten dat de nieuwe volumebediening onderweg is.