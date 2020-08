Meer PS5 gameplay verschijnt deze week

Gamescom mag dan wel digitaal gaan dit jaar, maar Geoff Keighley zal nog steeds zijn jaarlijkse Opening Night Live games showcase verzorgen op 27 augustus. De host van The Game Awards show belooft dat we meer PS5-gameplay zullen zien op dit evenement.

Keighley heeft getweet dat we de wereldpremière demo van Ratchet & Clank: Rift Apart gaan zien tijdens Opening Night Live. Dit betekent dat we eindelijk een PS5-game kunnen aanschouwen, nog voordat de console officieel wordt uitgebracht.

Ratchet & Clank: Rift Apart is een exclusieve titel PS5. Hoewel we een gameplay-trailer voor de game hebben gezien, zal deze demo waarschijnlijk iets meer informatie geven over onder meer het hoppen tussen dimensies.

Don't miss the world premiere @PlayStation 5 demo of Ratchet & Clank: Rift Apart with @insomniacgames #ps5Watch @gamescom Opening Night Live, streaming Thursday at 8 pm CEST / 2 PM ET / 11 AM PTWatch at: https://t.co/FjoDbKUBkl pic.twitter.com/jPzzWO6TiuAugust 25, 2020

Er is meer

Dat is nog niet alles: Keighley heeft ook tal van andere aankondigingen geteased die we kunnen verwachten bij Opening Night Live, waaronder nieuwe beelden van Destiny 2: Beyond Light, een nieuwe trailer voor Mafia: Definitive Edition, een sneak peek van Fall Guys: Season 2, een wereldpremière van de eerste Star Wars: Squadrons trailer, en de onthulling van Call of Duty: Black Ops Cold War.

Vorig jaar startte Opening Night Live met Hideo Kojima die ons meer vertelde over Death Stranding, terwijl we ook Little Nightmares 2 zagen, een nieuwe Gears 5 trailer, een releasedatum voor The Witcher 3 op Nintendo Switch, en het nieuws dat Devil May Cry 5 en Blair Witch Project verschenen op Xbox Game Pass.

We verwachten dus dat het twee uur durende evenement dit jaar veel verrassingsaankondigingen en premières zal hebben, met name voor de komende Xbox Series X en PS5-games.