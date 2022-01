Mario Kart 9 wordt volgens gerucht 'actief ontwikkeld'

Fans van de populaire race-game mogen zich verheugen. Volgens een analist binnen de industrie is Mario Kart 9 nu in ontwikkeling en mogen we dit jaar nog de eerste teasers verwachten.

Dr. Serkan Toto, een analist uit de industrie in Tokyo, sprak met GamesIndustry.biz over zijn voorspellingen voor 2022. Hij meldt op de hoogte te zijn van het feit dat Mario Kart 8 nog altijd een bestseller is op de Nintendo Switch, maar dat "Mario Kart 9 toch in actieve ontwikkeling is".

Interessant genoeg voegt Toto toe dat de game met een "nieuwe twist" komt, en dat Nintendo dit jaar nog teasers kan vrijgeven. Nieuwe toevoegingen aan de gameplay zijn niet zo verwonderlijk bij Mario Kart (denk bijvoorbeeld aan de anti-zwaartekracht-functie in Mario Kart 8), maar Toto voorziet ons niet van meer informatie over de aard of impact van de nieuwe functie.

Naast Mario Kart 9 haalt Toto in zijn voorspellingen ook de plannen van Nintendo aan op gebied van mobiele games. Het bedrijf is na de release van Mario Kart Tour vrij stil geweest op de vlak, maar hij meldt dat "2022 het jaar is waar we een bekende IP terug naar mobiele toestellen zien komen."

Net zoals bij elk gerucht moeten we dit wel met een korreltje zout nemen. Nintendo heeft zelf nog geen officiële informatie vrijgegeven over Mario Kart 9, of zelfs dat het er actief aan werkt. We willen dus niemand met té hoge verwachtingen opzadelen.

Analyse: komt het er daadwerkelijk aan?

Laat ons even de vraag of het spel nu actief ontwikkeld wordt opzij schuiven, en ons afvragen of Nintendo plant om Mario Kart 9 ooit uit te brengen. De kans dat het bedrijf het niét doet, lijkt ons uitzonderlijk klein.

Mario Kart 8 Deluxe was een gigantisch succes voor Nintendo. Er werden elk jaar miljoenen kopies van verkocht, en tegen het einde van 2021 werd er onthuld dat het het best verkochte spel uit de reeks was met een totaal van 38 miljoen kopies die over de toonbank gingen. Dat is zeker niet slecht voor een spel dat in 2014 werd uitgebracht voor de Wii U.

De Deluxe-versie werd inderdaad wat opgevuld met extra DLC en enkele aanpassingen aan de gameplay, maar sindsdien heeft Nintendo niets meer van DLC toegevoegd aan het spel, en we beginnen stilaan uit te kijken naar meer.

Gezien het succes van Mario Kart 8 Deluxe lijkt het logisch dat Nintendo een nieuw spel in de reeks moet uitbrengen. Dit succes van het spel houdt ook in dat Nintendo liever wacht om een nieuw spel uit te brengen. Nintendo heeft nog nooit twee grote Mario Kart-games uitgebracht op één generatie console, maar gezien het feit dat Mario Kart 8 Deluxe een upgrade is van de Wii U zou dit nu kunnen veranderen.

De voorspelde twist kan tevens alles inhouden, maar wij zouden alvast staan springen om de mogelijkheid om onze eigen tracks te maken. Mario Kart Live: Home Circuit gaf ons al een voorsmaakje, en wij willen meer.