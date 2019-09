Mario Kart Tour officieel uitgebracht op iOS and Android

Het wachten is voorbij, Mario Kart Tour is eindelijk te spelen op de smartphone. Vanaf vandaag is de racegame gelanceerd voor iOS en Android.

Bij iOS-gebruikers die zich al eerder hebben geregistreerd voor het spel, is Mario Kart Tour al geïnstalleerd op hun iPhones en iPads.

Om de game te spelen moet je beschikken over een Nintendo-account en deze vervolgens te linken aan het spel. Als je Mario Kart nu wil downloaden via de App Store of Google Play Store, krijg je eerst een melding dat de game nog in onderhoud is, hij zal later deze ochtend beschikbaar zijn om te downloaden.

In Mario Kart kun je racen, met één vinger, op racebanen uit de echte wereld en op racebanen uit oude games. Al zullen die wel tijdelijk aanwezig zijn in het spel, na een tijdje verdwijnen ze weer. In de game kun je tegen vrienden spelen en door het verzamelen van sterren kun je nieuwe karts en personages winnen. Dit is overigens ook tegen betaling te verkrijgen.

Om alvast een voorproefje te krijgen kun je hieronder de trailer bekijken van Mario Kart Tour.