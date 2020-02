LG V60 ThinQ gespot in nieuwe render

Over enkele dagen zou eigenlijk het Mobile World Congress beginnen. Helaas heeft de dreiging van het coronavirus ervoor gezorgd dat het evenement niet doorgaat. Dat is jammer, want op deze beurs presenteren veel fabrikanten hun nieuwe apparatuur.

Ook LG leek dit van plan te zijn met de V60 ThinQ. Het ziet ernaar uit dat de telefoon linksom of rechtsom binnenkort op de markt verschijnt, aangezien het aantal renders en leaks nogal uit de klauwen begint te lopen. Hieronder vind je een nieuwe persrender terug van het Zuid-Koreaanse vlaggenschip (via Android Headlines).

LG V60 ThinQ render

LG V60 ThinQ (Beeld: Android Headlines) (Image credit: Android Headlines)

We zien onder meer dat de LG V60 ThinQ gebruikmaakt van een regendrupnotch. In de notch vinden we één lens terug om selfies mee te schieten. Opvallend, aangezien de LG V50 ThinQ beschikt over twee lenzen aan de voorzijde.

Verder valt ons op dat de schermranden van de LG V60 ThinQ behoorlijk smal zijn gehouden. Wel lijkt de speaker voor telefoongesprekken breder dan normaal, wat erop kan duiden dat de V60 ThinQ van stereo speakers gebruikmaakt.

In de persrender wordt duidelijk dat er een V60 verschijnt met een gouden frame. De volumeregelaar en Google Assistant-knop zijn gepositioneerd aan de linkerzijde. De aan/-uit-knop kunnen we niet zien op de afbeelding, maar zit naar verluidt aan de rechterzijde van de telefoon.

Ook opvallend is de datum die op het display van de gelekte LG V60 ThinQ staat; maandag 24 februari. Dit zou de eigenlijke startdatum zijn van het MWC. Of LG alsnog haar nieuwe toptoestel uit de doeken doet op 24 februari, dat is voor nu nog niet zeker. Wij houden in ieder geval een oogje voor je in het zeil.