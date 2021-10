'Leverproblemen iPhone 13 houden aan tot minstens december'

De verwachte iPhone 13-tekorten lijken vrij serieus genomen te moeten worden. In een gesprek met de aandeelhouders bevestigt CEO Tim Cook dat problemen met de leveringsketen van Apple-producten ervoor zorgen dat de vraag mogelijk niet volledig gedekt wordt.

Cook verduidelijkt dat de leveringsketen beperkt wordt op twee grote manieren: de globale chiptekorten en de productieproblemen in Zuidoost-Azië. Cook stelt dat laatstgenoemde is verbeterd in september en oktober, en beweert dat het bedrijf vandaag de dag in een 'wezenlijk betere positie verkeert'. De chiptekorten lijken dan ook het grootste probleem te zijn voor het verkopen van Apple-producten aan consumenten in november en december, wat traditioneel gezien de belangrijkste maanden zijn.

Als deze problemen zich niet zouden voordoen, had Apple 6 miljard dollar aan omzet verwacht in het vierde kwartaal van 2021. Apple laat niets los over hoeveel omzet het bedrijf verwacht te verliezen ten opzichte van de prognose in Q1 2022. Wel blijft Apple erbij dat het een jaarlijkse groei verwacht ten opzichte van vorig jaar voor alle producten, behalve de iPad.

Het bedrijf gaat nog altijd flink wat iPhones en MacBook Pro's verkopen in de komende maanden (vanwege de blijvende verkoopgroei heeft Apple meer producten geproduceerd), maar de levering is waarschijnlijk schaars voor zeer populaire apparaten zoals de iPhone 13. Op de vraag hoe de voorraad voor iPhones er aan het einde van het vierde kwartaal van 2021 uitzag (met andere woorden: hoeveel er beschikbaar waren voor retailers), vermeed Cook specifieke details. Hij zei alleen dat de iPhone-categorie 'onder het beoogde bereik voor het kwartaal eindigde en daar momenteel onder zit'.

Wat gaan consumenten doen?

Als er minder Apple-producten op de (digitale) planken liggen, is het nog maar de vraag of consumenten wachten totdat deze weer op voorraad zijn. Cook liet zich ontvallen dat sommigen geduldig zullen wachten tot de voorraad is aangevuld, terwijl anderen die voor de feestdagen naar cadeaus zochten, dat waarschijnlijk niet gaan doen. Het wekt de suggestie dat Apple niet verwacht dat elke verkoop die het in het eerste kwartaal van 2022 zou hebben gehad, in latere periodes alsnog komt. Dat is het effect van naar verluidt 10 miljoen minder verscheepte iPhones, of hoeveel het tekort in Q1 2021 uiteindelijk ook mag zijn.

Ondanks het niet behalen van de verkoopverwachtingen, meldt Apple in de winstoproep nog altijd een omzet van 83,4 miljard dollar voor Q4 2021. Dat is 29 procent meer dan Q4 2020. Hoewel Apple erg blij is met de groei van 26 procent rondom hun abonnementsdiensten, helpt dat niet de mensen die op zoek zijn naar een nieuwe iPad Pro (2021) of MacBook Pro 14 inch (2021).

Verder waren er niet veel interessante details op te merken, behalve dat Apple 5G een "eenmalige upgrade" noemt waarvan de uitrol enkele jaren kan duren. Dit zou kunnen betekenen dat een iPhone SE 3 met 5G misschien nog wel even op zich zal laten wachten.