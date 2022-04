Leak onthult 35W dual USB-C oplader voor iPhones en AirPods

Apple levert in de verpakking van de iPhone 13 geen oplader mee. Deze kun je los kopen in een 20W- of 30W-variant. Het lijkt er nu op dat deze twee opties vervangen gaan worden met een nieuwe, verbeterde 35W oplader die is uitgerust met wel twee USB-C ingangen.

Het lek komt van een officieel Apple support-document, gespot door 9to5Mac (opens in new tab), dat inmiddels is verwijderd. Het document benoemt een "Apple 35W Dual USB-C Port Power Adapter'' en refereert aan de twee ingangen in het oplaadblok.

Een ander bewijsstuk dat de oplader uitgebracht gaat worden, komt van een betrouwbare Apple-analist. Ming-Chi Kuo twitterde (opens in new tab) vorige maand dat Apple een nieuwe GaN-oplader aan het voorbereiden is om later dit jaar uit te brengen.

Power to the people

Voor wie nog niet bekend is met de GaN-oplaadtechniek (opens in new tab) is het goed om te weten dat deze techniek al een paar jaar onderweg is om de standaard te worden. Het komt erop neer dat het gebruiken van gallium nitride in plaats van silicone ervoor zorgt dat de oplader efficiënter omgaat met hitte.

De componenten in de oplader kunnen hierdoor dichterbij elkaar worden geplaatst zonder veiligheidsrisico's. Op deze manier kan Apple's volgende oplader significant kleiner uitvallen dan de officiële opladers die momenteel verkocht worden.

Upgraden naar 35W en een extra USB-C ingang betekent ook dat meerdere apparaten tegelijkertijd kunnen worden opgeladen. De iPhone 13 Pro Max laadt op met een capaciteit van 27W. Er blijft dan in principe genoeg laadcapaciteit over voor bijvoorbeeld AirPods of een Apple Watch.

Analyse: Apple is nog steeds bezig met een inhaalslag

Er moet wel enige nuance toegevoegd worden. 9to5Mac geeft aan niet zeker te weten wanneer deze oplader zou worden uitgebracht, en geeft toe dat de mogelijkheid bestaat dat Apple deze intussen heeft geschrapt. Het bestaan van dit document geeft in ieder geval de suggestie dat de oplader een bestaand project is geweest.

Duidelijk is dat Apple nog een flinke inhaalslag moet maken om de concurrentie te kunnen aftroeven op het gebied van accu- en oplaadtechnologie. Als we kijken naar Android telefoons met 120W oplaadsnelheid in vergelijking met Apple's beste iPhone die 27W aan kan, is dat een gigantisch verschil.

Dit gat zien we ook bij andere soorten opladers, waar Apple net zo bescheiden blijft als bij zijn smartphones als het gaat om oplaadsnelheid. Het merk levert inmiddels een 140W GaN-oplader met de nieuwste MacBook Pro-versies. Het is een begin, maar Apple kan nog veel verder gaan.

Net als bij vingerafdruksensoren lijkt Apple de tijd te nemen om de technologie te introduceren en verfijnen. Als we kijken naar de geruchten en leaks en waar ze op lijken te wijzen, denken we niet dat het nog lang gaat duren voor Apple een verbeterde oplader introduceert voor iPhones, AirPods en meer.