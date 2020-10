Last of Us Remastered verkort laadtijden voorafgaand aan komst PS5

Een nieuwe patch voor The Last of Us Remastered heeft naar verluidt de laadtijden van de game met meer dan zeventig procent verkort.

Anthony Calabrese, speedrunner van TLOU, meldt op Twitter dat de laadtijden zijn verkort en beweert dat patch 1.1 ervoor heeft gezorgd dat laadtijden "in wezen niet bestaan op de PS4". De secties zouden "zo snel mogelijk" worden geladen.

De vermindering van laadtijden is ook opgemerkt door YouTuber ElAnalistaDeBits, die een video plaatste waarin te zien is dat de initiële laadtijd is teruggebracht van anderhalve minuut naar onder de veertien seconden. Bekijk de video hieronder:

Zoals vermeldt door VGC, lijkt het erop dat The Last of Us Remastered niet de enige first-party PS4-game is die een update krijgt voorafgaand aan de release van de PS5 over enkele weken.

God of War en God of War 3: Remastered hebben naar verluidt ook recentelijk updates gehad. Dit geldt ook voor first-party titel Concrete Genie. Een Twitter-gebruiker plaatste een video die Until Dawn vrijwel zonder laadschermen toont. Het is echter niet duidelijk of dit echt is, aangezien de Supermassive-game al jaren geen update heeft gekregen. Sommige reageerders beweren bovendien dat de game dit ook al kon op een PS4 Pro met geactiveerde boost-modus.

Maar, waarom?

Het is mogelijk dat Sony zijn first-party PS4-titels voorbereidt voor de komst van de PS5 in een aantal weken. Er wordt gespeculeerd dat de updates compressietechnieken en backwards compatibility voor de nieuwe PlayStation mogelijk maken. Dit is echter nog niet bevestigd.

We weten al dat de meeste PS4-games backwards compatible speelbaar zijn op de PS5. Waarom de snellere laadtijden precies zijn toegevoegd, is niet honderd procent duidelijk, maar we zijn blij dat een aantal van onze favoriete PS4-games profiteren van kortere laadtijden.