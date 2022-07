Kun je bij WhatsApp binnenkort een spraakbericht als status instellen?

WhatsApp is de afgelopen maanden voorzien van diverse nieuwe features. Zo kunnen gebruikers tegenwoordig met emoji reageren op berichten. Er lijkt wederom een belangrijke nieuwe functie onderweg te zijn.

De mensen van WABetaInfo (opens in new tab) zagen in de nieuwste bèta-versie van WhatsApp voor Android namelijk een bijzonder stukje code, waarmee gesuggereerd kan worden dat je spraakberichten kunt instellen voor je status. Op die manier kunnen je contacten luisteren naar dit bericht.

De feature is nog niet beschikbaar, zelfs niet voor gebruikers van de bèta. Een screenshot van WABetaInfo toont een microfoonknop naast de opties voor tekst, foto en video. Dit zijn de huidige mogelijkheden om in te stellen bij je status.

Huidige status

Momenteel kun je een spraaknotitie of een audiobestand in een gesprek sturen in WhatsApp, maar je kunt die niet op grote schaal delen met al je contacten. Daar komt verandering in, mocht de feature wereldwijd uitrollen.

De statusfunctie van WhatsApp is intussen geëvolueerd tot de Stories-feature van Snapchat en Instagram: je plaatst een stukje tekst, een afbeelding of korte video, en het is voor 24 uur zichtbaar met degenen die je als vriend hebt of jou volgen. Je kunt er ook voor kiezen om een status slechts beschikbaar te maken voor een beperkt aantal contacten.

Het lijkt logisch dat deze tijdslimieten en privacy-instellingen ook geldig gaan zijn voor spraaknotities. Het blijft echter onduidelijk hoe deze exact in de app gaan werken. Houd TechRadar in de gaten voor een officieel bericht hierover in de toekomst.

Analyse: WhatsApp groeit door

Zelfs de casual gebruiker ziet tegenwoordig dat WhatsApp druk bezig is met het uitrollen van nieuwe features, zeker in vergelijking met andere populaire applicaties. Of het nu gaat om betere beheeropties voor groepsgesprekken (opens in new tab) of aanpassingen voor je laatst gezien-status (opens in new tab).

De chatdienst is uitgegroeid van een standaard berichtenapplicatie tot een app die meer wegheeft van een social media-platform ondertussen, en het kunnen instellen van je status speelt een grote rol hierin. Het is niet bepaald Facebook, maar komt wel steeds dichterbij.

WhatsApp heeft het voordeel dat gebruikers een select groepje kunnen kiezen om statusupdates mee te delen. Al deze handige features zijn natuurlijk erg interessant voor gebruikers, en Meta (voorheen Facebook) hoopt dat dit nieuwe mensen naar de app toetrekt. Zo heeft immers meer data om mee te werken.