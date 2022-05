WhatsApp stopt ondersteuning voor twee oudere iOS-versies

Hoewel het bedrijf zelf nog niets officieel naar buiten heeft gebracht, hebben iOS 10- en iOS 11-gebruikers al een melding gekregen dat de ondersteuning van WhatsApp eindigt in oktober van dit jaar.

Volgens WABetaInfo staat er in dit bericht dat na 24 oktober 2022 de applicatie geen updates meer ontvangt voor toestellen die draaien op iOS 10 en iOS 11. Dit bericht is vooral relevant voor gebruikers van een iPhone 5 of iPhone 5C. Dit zijn de meest recente toestellen die niet geüpgraded kunnen worden naar een nieuwere iOS-versie.

Het is gebruikelijk dat applicaties op een gegeven moment oudere softwareversies niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen ontwikkelaars zich richten op het implementeren van nieuwere features bijvoorbeeld. Op de supportpagina van WhatsApp staat nu bijvoorbeeld ook dat de chatdienst officieel iOS 12 en nieuwer ondersteunt.

Door alle al beschikbare informatie hebben we eigenlijk geen bevestiging van WhatsApp meer nodig. De boodschap is duidelijk: wil je WhatsApp blijven gebruiken, dan moet jouw iPhone minstens op iOS 12 draaien binnenkort.

Voorkom problemen

(Image credit: WABetaInfo)

Gebruik jij nog altijd een iPhone 5 of iPhone 5C als daily driver? Dan raden we aan om een kijkje te nemen in onze gids met beste iPhones voor een broodnodige upgrade. Wellicht waren er al een aantal features die niet beschikbaar (meer) waren op je toestel. Er zijn ook de nodige apps die niet meer iOS 11 of ouder ondersteunen.

Met een iPhone 5S kun je wel nog even vooruit lijkt het, aangezien dit toestel maximaal iOS 12 ondersteunt. Het is echter geen kwestie van jaren waarschijnlijk voordat iOS 13 vereist wordt voor WhatsApp.

Met WWDC op komst blikken we tevens vooruit op wat de allernieuwste iOS-versie voor ons in petto heeft, namelijk iOS 16.