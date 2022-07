WhatsApp laat je binnenkort alle emoji's gebruiken om te reageren

WhatsApp komt met een kleine update die grote impact kan hebben op de manier waarop mensen op elkaar reageren in de app.

Binnenkort kunnen gebruikers op zowel Android als iOS met alle emoji reageren op berichten (opens in new tab). Gezien de aankondigingsvideo is dit inclusief alle huidskleuren naast de reguliere cartoon-gele gezichten. De upgrade komt een paar maanden nadat de ontwikkelaars de eerste ronde van de emoji-reacties heeft toegevoegd. De functie werd door velen aangevraagd.

Je kan WhatsApp op je telefoon bijwerken om te zien of je de nieuwe emoji-reacties al hebt. We hebben WhatsApp gevraagd op welke datum de functie voor iedereen beschikbaar is, maar hebben nog geen antwoord gekregen. Het lijkt erop dat de update geleidelijk uitgebracht wordt, in plaats van een grote lichting naar alle gebruikers. Mocht je de update nu nog niet hebben ontvangen, kun je dit later deze week nog eens checken.

Wie de update wel ontvangt, kan na lang drukken op een bericht het plus-icoontje aantikken om de gehele bibliotheek van emoji te openen.

Online status verbergen

Naast de nieuwe emoji-reacties werkt WhatsApp momenteel ook aan twee andere nieuwe functies. Deze zouden chat logs en privacy moeten verbeteren.

De eerste verandering (opens in new tab) laat gebruikers hun chat logs synchroniseren op meerdere mobile apparaten. Het lijkt veel op hoe Apple's iMessage werkt. Als je inlogt op WhatsApp op een ander apparaat, krijg je automatisch een up-to-date chat zonder dat er iets ontbreekt. Berichtgeving benoemt dat de functie op zowel Android en iOS lanceert. Aangezien het nog in een vroeg stadium van ontwikkeling zit, zou dat nog wel een tijd kunnen duren.

De andere grote verandering laat gebruikers hun online status verbergen. Volgens WABetaInfo (opens in new tab) kunnen gebruikers ervoor kiezen om iedereen te laten zien of ze online zijn, of alleen de status aan te passen naar enkel de ''laatst gezien''-modus. Deze heeft daarbij ook nog eigen opties (opens in new tab). Als iemand iemand diens online status naar ''laatst gezien'' wil aanpassen, kunnen zij kiezen uit ''iedereen'', ''mijn contacten'', ''mijn contacten, behalve'' of ''niemand''. ''Mijn contacten, behalve'' laat je kiezen wie op jouw contactenlijst je status niet mag zien.

WABetainfo zegt dat het verbergen van je online status een veelgevraagde functie door gebruikers is, voornamelijk omdat zij de app willen gebruiken zonder gestoord te worden of omdat ze het gevoel hebben dat ze worden gestalkt. Deze functie is momenteel nog in ontwikkeling, dus duurt het nog even voor we deze kunnen gebruiken. WABetaInfo deelt ook mee dat de functionaliteit op iOS, Android en zelfs de desktop-versie van WhatsApp wordt uitgebracht.

Analyse: gezonde concurrentie

Wat de emoji-reacties betreft, lijkt WhatsApp te reageren op Telegram. De strijd tussen de twee berichtdiensten wordt steeds heviger: wie de ene functie introduceert, wordt door de ander gekopieerd met een eigen draai eraan.

Zo voegde Telegram stickers en berichtreacties toe (opens in new tab) aan de Premium-versie van de dienst. Enkele dagen later voegde WhatsApp de eerste zes emoji-reacties toe. Nu krijgen we de hele emoji-bibliotheek er gratis bij. Toen WhatsApp begon met het testen van een nieuw transfer-limiet (opens in new tab), lanceerde Telegram een paar maanden later een eigen versie van de functie (opens in new tab) die tot wel 2GB gratis en 4GB voor Premium-gebruikers biedt.

De strijd tussen deze twee berichtdiensten is goed nieuws voor gebruikers. De diensten worden door het concurreren verbeterd en langverwachte functies worden toegevoegd.