WhatsApp krijgt emoji-reacties en meer in nieuwe update

WhatsApp brengt na lang wachten eindelijk de update met emoji-reacties, uitgebreidere ondersteuning voor grotere bestanden en grotere, betere groepen uit.

Het hoogtepunt van de update boordevol veelgevraagde functies is de poging van WhatsApp om emoji-reacties te introduceren. Hiermee kunnen gebruikers gemakkelijk op een vriendelijke, plezierige manier op een bericht reageren. Helaas moeten we nog even wachten op diversiteit in die reacties: WhatsApp heeft voor nu enkel het duimpje omhoog, een hartje, een lach-emoji, verbaasde emoji, huilende emoji en de vouwende handen gekozen om mee te kunnen reageren.

WhatsApp meldt in het betreffende blogbericht dat men de hoeveelheid emoji en huidskleuren van de emoji-reacties gaat uitbreiden in de toekomst. Een exacte datum geeft het bedrijf niet.

Gelukkig zijn de ietwat karige emoji-reacties niet het enige dat wordt toegevoegd aan WhatsApp. De berichtenservice van Meta heeft ook het delen van bestanden gigantisch verhoogd: gebruikers kunnen voortaan bestanden tot wel 2GB naar elkaar sturen. Hierdoor wordt het makkelijker om samen aan projecten te werken en grotere video's te sturen.

Als kers op de taart brengt Meta ook geleidelijk verbetering aan in de groepsgrootte. Uiteindelijk wordt het mogelijk om 512 gebruikers in een groep te hebben.

Analyse: Huilende emoji

Alhoewel emoji-reacties erg nuttig zijn voor wie in een grote groep zit en geen zin heeft om de groep vol te stouwen met te veel berichten, laat de huidige selectie van slechts zes emoji veel te wensen over.

Alhoewel er meer emoji en huidskleuren in de toekomst worden toegevoegd, blijft het een schaars aanbod als je dit vergelijkt met Slack, Telegram en Discord. Deze chatdiensten bieden meer mogelijkheden om je te uiten en zelfgemaakte, geanimeerde emoji te gebruiken.

WhatsApps onderscheidende factor is het bieden van een veilige en versleutelde chatdienst, maar deze vervaagt in de ogen van gebruikers. Een van de oorzaken hiervoor is dat het eigendom is van Meta. Het bedrijf zal een boel uit de kast moeten trekken dan enkel wat reacties en functies uitbreiden als het gebruikers naar de service wil blijven trekken.

Via: 9to5Mac