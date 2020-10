Jabra rolt gratis noise-cancelling update uit voor Elite 75t draadloze earbuds

Jabra heeft zojuist een update met actieve ruisonderdrukking (ANC) uitgebracht, die compatibel is met de Jabra Elite 75t en Elite Active 75t, gratis en voor niets.

Tot nu had de Jabra Elite-reeks nog geen actieve ruisonderdrukking, waardoor deze wat minder aantrekkelijk was in vergelijking met andere volledig draadloze alternatieven.

Als je al Elite earbuds van Jabra hebt, dan krijg je nu gratis ANC, terwijl nieuwere versies van de draadloze earbuds deze upgrade al bevatten.

Hiermee hoopt Jabra de concurrentie aan te kunnen gaan met de AirPods Pro van Apple en de WF-1000XM3 van Sony, die beiden voorzien zijn van ruisonderdrukking.

Het is belangrijk om op te merken dat het uitvoeren van de update direct effect zal hebben op de levensduur van jouw batterij.

Bij het inschakelen van ANC zal de batterij van de Jabra Elite 75t 5,5 uur meegaan na een enkele oplaadbeurt. Door middel van de oplaadcase gaat de batterij in totaal 24 uur mee.

Ter vergelijking: zonder ANC krijg je twee uren meer luisterplezier per oplaadbeurt.

Het verkrijgen van de ANC-upgrade voor jouw Elite 75t- of Elite Active 75t-earbuds is haast niet makkelijker te krijgen:

Eerst download je de Jabra Sound+ app uit de iOS App Store of Android Play Store.

Lanceer de applicatie en verbind jouw toestel, waarna je op de hoogte wordt gebracht van de optie om 'nu te updaten'. Tik op de update-knop en alles gaat vanzelf.

Zodra de update is gedownload, zal je in staat zijn om jouw Jabra-earbuds te gebruiken met actieve ruisonderdrukking. Je kan deze functie in- of uitschakelen via de app Jabra Sound+ of door op de knoppen op de earbuds in te drukken.