Krijgt de iPhone SE 2 Touch ID én Face ID?

Er is een reden waarom zoveel mensen uitkijken naar de iPhone SE 2. Deze smartphone luidt namelijk een nieuwperk in van de beste iOS- en iPhone-functionaliteiten tegen een lage prijs.

Dat is ook niet het enige. Veel iPhone-fans waarderen bijvoorbeeld de homeknop en Touch ID van de originele iPhone SE's. De aankomende "Nieuwe iPhone in de lente van 2020" - vermoedelijk de iPhone SE 2 - zal volgens de bekende leaker Evan Blass de homeknop behouden, en we hebben weinig redenen om daar aan te twijfelen.

Toch is er wel enige twijfel. Zou Apple in 2020 écht een van zijn gloednieuwe toestellen een oude authentificatiemethode geven? Sinds de iPhone X is namelijk de definitieve overstap gemaakt van Touch ID naar Face ID.

Aan de andere kant produceert Apple nog steeds de iPhone 8 met homeknop, maar die smartphone dateert van 2017 en gaat momenteel als een budgetmodel door het leven. Het is tegelijk zeker een optie dat Apple de iPhone 8 zal vervangen door deze nieuwe iPhone SE 2 (of hoe hij ook zal heten).

Apple heeft er bewust voor gekozen om geen vingerafdruksensoren op/in het display te ontwikkelen, in tegenstelling tot alle flagship Android-smartphones die concurreren met de iPhones. Apple focust daarentegen volledig op Face ID en we verwachten ook niet dat er in de nabije toekomst een iPhone met vingerafdrukscanner op het display verschijnt. We twijfelen dus eerlijk gezegd of Apple de iPhone SE 2 met zowel Face ID als Touch ID zal uitrusten.

Want dat zou de consument geven wat hij echt wil.

(Image credit: Future)

De filosofie van Apple: ontwerpen wat je morgen wil, niet waar je vandaag om vraagt

De eeuwenoude filosofie van Apple om producten te ontwerpen die de consument zal willen eens hij ze ziet, in plaats van te ontwerpen wat de consument vraagt, voelt nog steeds als een rode draad.

Het populaire Steve Jobs-citaat - "Het is onze taak om uit te zoeken wat ze willen voordat ze dat zelf doen" - blijft relevant, aangezien Apple nog steeds weigert toe te geven aan de vraag van de consument. Zo is er nog steeds geen veelgevraagde USB-C-poort voor iPhones, terwijl de vraag voor meer aansluitingen naast de USB-C-poort in de MacBook genegeerd wordt. Ook de langere batterijduur van de Apple Watch is een wens die nog niet in vervulling is gegaan.

Het is dus moeilijk om te geloven dat Apple de iPhone SE 2 zowel Touch ID als Face ID zou geven, net omdat de consument dat al jaren wil. Rationeel gezien is er voor Apple reden om Touch ID niet opnieuw te gebruiken, hoewel er nog genoeg apps zijn die dit ondersteunen. De reden is simpel: Apple doet geen stappen achteruit bij zijn technologie.

Denk bijvoorbeeld aan deze gewaagde keuzes: de disk drive verwijderen in de originele iMac, de 3,5mm-hoofdtelefoonaansluiting in de iPhone 7 en de cd-romlezer in de MacBook Air. De reputatie van Apple is gebaseerd op de zelfverzekerde keuzes waarmee gewoonlijk nieuwe manieren van gegevensoverdracht gepaard gaan.

In dit geval zijn die gegevens je biometrische wachtwoord, en Apple heeft weinig reden om het comfort van de consument te waarborgen als het zijn ecosysteem zich uitsluitend op gezichtsherkenning heeft gebaseerd. Elk jaar zien we ook steeds minder touch-only toestellen die ondersteund worden bij de update van het besturingssysteem.

(Image credit: Future)

Een compromis?

Toegegeven, er is één compromis die de fysieke home-knop nog kan verklaren, hoewel het wat vergezocht kan klinken: plaats terug een homeknop, maar geef hem geen Touch ID.

Dat lijkt tegelijk iets te veel moeite: de productielijnen van Apple die Touch ID homeknoppen voor oudere iPhones en iPads maken, zouden opnieuw kunnen worden gebruikt en vervolgens de scanner verwijderen. Het punt van de iPhone SE 2 is echter dat het een zo goedkoop mogelijk toestel is. De reden dat vingerafdruksensoren zijn te vinden in goedkope smartphones is dan ook dat ze goedkoper zijn.

We hopen dat we het hier bij het foute eind hebben, vooral omdat de iPhone SE 2 de strategie van Apple tegenspreekt door een goedkopere iPhone te zijn. Als de nieuwe smartphone echt het budgetontwerp met Touch ID tot zich neemt, dan zien we misschien ook andere oudere functies terug, zoals de 3,5mm-audiopoort. Zou Apple dan toch eens toegeven aan de wensen van de consument?