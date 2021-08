iPhone-patent wil je waarschuwen bij gebroken scherm

iPhones zitten doorgaans al boordevol functies, en de kans is groot dat er bij volgende toestellen nog eentje bijkomt. Wat als de toestellen na de iPhone 13 je kunnen melden dat het scherm beschadigd of gebarsten is?

Een nieuw patent van Apple onthult dat het bedrijf nadenkt over geavanceerde displays die schade in het scherm kunnen detecteren middels een 'strain sensing resistor'. Dit zou de smartphone vermoedelijk in staat stellen om kleine barsten te vinden die je met het blote oog niet kan zien. Gebruikers worden vervolgens op de hoogte gebracht van de schade alvorens ze verergert en mogelijk de interne onderdelen van het toestel beschadigt.

Het patent behandelt niet enkel statisch schermen, maar bevat ook 'flexibele displays', wat mogelijk verwijst naar de komst van een vouwbare iPhone, zoals AppleInsider aanhaalde. Het is nog steeds onduidelijk wat voor scherm Apple in zijn eigen foldable zou gebruiken, maar aangezien eerdere toestellen binnen deze niche met meer krasgevoelige schermen kwamen dan smartphones met glazen displays, zou deze functie wel handig zijn. We weten dat Apple zich hier zorgen om maakt: een eerder patent behandelde een barstwerende laag voor de schermen van vouwbare toestellen.

Patent #11,087,670 van Apple toont een circuit dat ontworpen is om barsten in een scherm te detecteren. (Image credit: Apple / USPTO)

Ook al lijken platte en vouwbare iPhones wel het best in aanmerking te komen voor barsten-detecterende tech gezien hun veelvuldig gebruik en kwetsbaarheid, toch beperkt het patent zich niet enkel tot smartphones. Het meldt tevens nog andere producten die met de tech kunnen verschijnen, zoals computers en smartwatches.

We zouden dus alle toestellen van Apple, gaande van de MacBook Pro's en iMacs tot iPads en Apple Watches met deze technologie kunnen zien verschijnen, wat hoe dan ook handig zou zijn. Er is immers geen reden waarom Apple het niet zou moeten toevoegen.

(Image credit: Future)

Dat veronderstelt natuurlijk wel veel van de detectie-tech. Met slechts een patent weten we immers niet of het even mogelijk is om dit ook in een 27 inch iMac-scherm te verwerken, wat veel afwijkt van een 6,7 inch display. Het zou logisch zijn om het eerst uit te proberen in een iPhone en daarna uit te breiden naar het volledige aanbod.

Apple hinkt doorgaans wat achterop op vlak van schermtechnologie, dus de komst van deze tech zou Apple wel een voorsprong geven ten opzichte van zijn concurrenten. De iPhone 12-reeks had de eerste smartphones met OLED-schermen, wat toch iets is dat we reeds enkel jaren geleden bij Samsung en andere fabrikanten van premium Android-smartphones zagen verschijnen.

Omdat dit het eerste nieuws rond de tech van Apple is, gaan we ervan uit dat het nog even zal duren alvorens we het in een toestel zien verschijnen. Los daarvan gaat het nog steeds om een patent, wat wil zeggen dat de technologie niet noodzakelijk wordt geïmplementeerd. Momenteel stapt het bedrijf traag over naar mini-LED in de displays van zijn toestellen zoals de iPad Pro 12.9 (2021). Het detecteren van barsten kan mogelijk de volgende grote stap zijn in de line-up van Apple.