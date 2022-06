iPhone 14 Pro lijkt echt always-on display te krijgen dankzij iOS 16

Een leaker met een doorgaans reputatie beweerde onlangs dat de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max beschikken over een always-on display. Apple heeft dit nu zo goed als bevestigd.

Apple onthulde tijdens WWDC 2022 het nieuwe iOS 16, en het bedrijf heeft zelfs een ontwikkelaarsbèta van de software openbaar gemaakt. De publicatie op 9to5Mac (opens in new tab) heeft meerdere meldingen over het always-on display in de code gevonden, ondanks dat Apple niets erover heeft gezegd.

De website beweert dat Apple drie nieuwe frameworks heeft toegevoegd aan iOS 16, die allemaal gericht zijn op het beheer van het achtergrondlicht en het always-on display. De nieuwe feature wordt ook vaker genoemd in Springboard, de software die het vergrendelscherm en het homescherm beheert.

Het kan zijn dat de vermeldingen naar het scherm verwijzen naar de Apple Watch, die namelijk al beschikt over een always-on display. 9to5Mac wijst er echter terecht op dat de Apple Watch geen gebruik maakt van Springboard. Het is dus vrij aannemelijk dat dit een specifiek kenmerk wordt van de nieuwe iPhone.

Het nieuwe scherm komt niet naar de reguliere iPhone 14 of andere modellen, maar is specifiek bedoeld voor de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max. Dat is als we de geruchten mogen geloven.

Volgens diezelfde geruchten beschikken de nieuwe iPhone Pro-modellen over een variabele verversingssnelheid van 120Hz tot 1Hz. Deze lage verversingssnelheid is ideaal voor een always-on display.

De reguliere iPhone 14 en iPhone 14 Max gaan, net als de iPhone 13 Pro, slechts tot 10Hz, waardoor de accuduur het zwaar te verduren krijgt. Er is daarentegen wel bewijs in de code van iOS 16 gevonden dat Apple het nieuwe always-on display heeft getest op oudere modellen. Het is echter aannemelijk dat de fabrikanten van Apple geen functionele iPhone 14 Pro hadden om het scherm te ontwikkelen en te testen.

Analyse: de voordelen van een always-on display

Het always-on display is een handige feature die bij veel Android-telefoons wordt toegepast. Apple loopt daarin enigszins achter.

Als het scherm wordt uitgezet, blijven sommige relevante zaken zoals de tijd en notificaties nog steeds zichtbaar. Meestal zijn dit statische elementen zonder interactiviteit of animatie, waardoor een verversingssnelhed van slechts 1Hz voldoende is. Het grootste gedeelte van het scherm is gewoon zwart, waardoor de accuduur nauwelijks wordt aangetast.

Het always-on display is handig voor het inzien van belangrijke informatie, zonder dat je het scherm moet aanzetten. Als dit genoeg gebeurt, dan gebruikt dit meer accu dan een always-on display.