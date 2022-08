iPhone 14: 'Apple plaatst bestelling van 90 miljoen toestellen bij fabrikanten'

Zekerheid is tegenwoordig ver te zoeken, en daarom is het zo fijn als bedrijven duidelijk te maken wat we kunnen verwachten. In dit geval, voor iedereen een iPhone 14 als de telefoon wordt gelanceerd later dit jaar.

Apple heeft, volgens Bloomberg (opens in new tab), zijn toeleveringspartners gevraagd om ten minste 90 miljoen exemplaren van de opkomende iPhone 14 te maken. Dit staat gelijk met voorgaande jaren, maar het is goed om te weten dat het bedrijf niet van plan is om de productie van de iPhone aan banden te leggen.

In de loop van het jaar werd gespeculeerd dat de aanhoudende pandemie wel eens kon resulteren in een tekort aan iPhone 14-modellen als gevolg van lockdowns en andere gerelateerde zaken. Dit blijkt dus niet het geval te zijn.

Dat zijn veel iPhones

Volgens de bronnen van Bloomberg vertrouwt Apple erop dat de koopkracht van zijn fans en de populariteit van de iPhone ten opzichte van zijn concurrenten voldoende zal zijn om de vraag hoog te houden, vandaar de order voor miljoenen toestellen.

Als we de iPhone 13 en iPhone SE 2022 ook meerekenen, is het bedrijf blijkbaar op weg om dit jaar in totaal 220 miljoen iPhones te produceren. Ook dat ligt min of meer in de lijn met vorig jaar.

Als alles goed gaat, kunnen we ergens in september van dit jaar de vier iPhone 14-varianten bewonderen. In februari kregen we al een melding dat de productie van de telefoon al in volle gang was.

Analyse: biedt de iPhone 14 genoeg?

De vraag naar de iPhone is ondanks de roerige economische tijden onverminderd gebleven, en dat terwijl nieuwe modellen van de iconische smartphone niet veel verschilden van hun voorgangers.

Alles wijst erop dat de iPhone 14 opnieuw een subtiele verbetering is ten opzichte van het vorige model, maar er komt wel een nieuw model uit: de grotere iPhone 14 Max gaat waarschijnlijk de iPhone 13 mini vervangen. Deze telefoon deed het minder goed dan de andere telefoons in de iPhone 13-serie.

We hebben geruchten voorbij zien komen dat de Pro-modellen geen gebruik meer maken van de iconische notch, maar de kans is groot dat de notch nog minstens een generatie zal blijven bestaan. De iPhone 14 heeft naar verluidt nog gewoon standaard poorten, ook al zijn er stappen gezet in de richting van een ontwerp zonder poorten.

Verschillende bronnen hebben aangegeven dat de niet-Pro iPhone 14-modellen de A15 Bionic-processor blijven gebruiken die ook in de iPhone 13-toestellen zit, dus verwacht ook deze keer geen enorme prestatieverbetering.