'Apple doet er alles aan om iPhone 14-vertraging tegen te gaan'

Omdat de iPhone 12-serie pas laat op de markt kwam, zijn fans nu bezorgd dat COVID-gerelateerde productieproblemen ook de nieuwe smartphone van Apple kunnen vertragen. Apple lijkt er echter op gebrand om enige vertraging te voorkomen.

Een verslag van United Daily News beschrijft Apple's productiefabrieken in China die in het midden van het jaar normaal erg stil is. Het bedrijf doet echter haar best om ''werknemers te werven met extra bonussen tijdens het zeldzame laagseizoen''.

Het verslag benoemt meerdere keren hoe Apple pusht om de productie van de iPhone 14 al vroeger op te starten dan gewoonlijk. Voornamelijk met het werven van nieuwe medewerkers probeert het merk zich te behoeden voor leveringsproblemen.

Het klinkt ook alsof de iPhone 13-serie een toename in productie krijgt, dankzij de populariteit van het model. Vooral de iPhone 13 Pro wordt steeds meer besteld en gekocht. De werknemers in de fabriek die iPhones maken zijn hoe dan ook erg druk.

Analyse: een iPhone 14 aanschaffen wordt waarschijnlijk niet lastig

Apple trekt al vroeg van alles uit de kast om alle eventuele obstakels te kunnen tackelen onderweg naar de release van de iPhone 14. De sporadische lockdowns in plaatsen als Shanghai zijn voorbeelden van factoren die de productie kunnen beïnvloeden.

Door nu te beginnen waarborgt Apple dat het zich aan dezelfde schema's kan houden als altijd, met een een iPhone-lancering in september en in een of twee weken erna een release.

De kans bestaat dat de vertragingen gaan meevallen. Volgens leaks wordt dit een gemakkelijk productiejaar voor iPhone vanwege beperkte veranderingen tussen de modellen. Er zijn schijnbaar slechts twee formaten: de 14 en 14 Pro krijgen 6,1 inch-schermen terwijl de 14 Max en 14 Pro Max 6,7 inch-schermen krijgen. Mochten de geruchten kloppen krijgen de non-Pro-apparaten dezelfde chipset als de iPhone 13-smartphones.

Met de beperkte veranderingen en een vroege start van de productie verwachten wij niet dat de iPhone 14-serie een vertraagde release krijgt richting het einde van het jaar.

Via PhoneArena