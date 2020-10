iPhone 12 vs iPhone 11: hoe verhoudt het nieuwe vlaggenschip van Apple zich tot de versie van 2019?

Apple heeft tijdens zijn Apple Event vier nieuwe iPhones vrijgegeven, namelijk de iPhone 12, iPhone 12 Mini, de iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max.

Zij zijn de snelste iPhones die we tot nu toe te zien hebben gekregen. Ze zullen bovendien ook de beste camera's uit de reeks hebben, en ze zijn dan nog eens voorzien van 5G. Maar ze volgen wel de iPhone 11-reeks op, die op zichzelf al excellent was.

Dus hoe verhoudt de standaard iPhone 12 zich ten opzichte van zijn voorganger? Laat ons eens kijken.

iPhone 12 vs iPhone 11: ontwerp en display

De iPhone 11 ziet er niet significant anders uit dan de iPhone XR en iPhone XS, al komt hij wel in zes verschillende kleuren, waaronder enkele leuke pastellen (voornamelijk wit, zwart, rood, groen, geel en paars).

Het toestel is gemaakt van aluminium en glas, en het heeft de bekende display met een notch voor Face ID en achteraan een prominente camerabehuizing.

Het scherm is een 6,1-inch Liquid Retina Display met heel dunne bezels, en het krijgt een IP68-rating qua waterdichtheid. De resolutie is 1792 x 828, waardoor het 326 pixels per inch krijgt. De contrastratio is 1400:1 en het heeft zowel True Tone als P3 Wide Color-reproductie.

De iPhone 12 lijkt meer op de iPhone 4, maar dan in andere kleuren: zwart, wit, rood, groen en blauw. De notch is smaller dan daarvoor, en het toestel is 11% dunner, 15% kleiner en 16% lichter dan de iPhone 11, zonder dat de schermgrootte is gewijzigd.

Het scherm van de iPhone 12 is een upgrade (Image credit: Apple)

Het nieuwe scherm is een Super Retina XDR, een OLED-scherm met een 2.000.000:1 contrastratio. Het heeft veel meer pixels dan de iPhone 11 - 2532 x 1170 - en het zit achter een nieuw soort beschermend glas genaamd 'Ceramic Shield', dat belooft het sterkste glas op een smartphone te zijn tot nu toe.

Er is ook een kleinere, maar verder identieke versie, de iPhone 12 Mini, met een 5,4-inch scherm in plaats van de 6,1-inch display. Het is 's werelds kleinste 5G-smartphone.

De iPhone 12 en zijn Mini-broer zijn beide ook voorzien van het IP68-certificaat, maar ze zijn veilig tot 6 meter diepte onderwater, terwijl de iPhone 11 slechts 2 meter diep kan gaan.

iPhone 12 vs iPhone 11: camera's

De iPhone 11 is een smartphone met twee camera's, met dual 12MP wijde en ultrawijde camera's. De ultra-wijde camera heeft een f/2,4 opening met een 120 graden zichtveld, en de wijde camera heeft een f/1,8 opening en optische beeldstabilisatie. Optische zoom is 2x en digitale zoom is tot 5x.

Voor video is er 4K tot 60fps, optische beeld- en videostabilisatie, en 2x optische en 3x digitale zoom. De voorste camera is ook 12MP, en deze keer met een f/2,2 opening en beide beeld- en videostabilisatie.

Beide toestellen hebben een dual-lens camera (Image credit: TechRadar)

Het nieuwe dual-camerasysteem in de iPhone 12 heeft dezelfde 12MP ultrawijde camera en een nieuwe wijde camera met een f/1,6 opening. Er is een nieuwe zeven-elementenlens voor meer detail, wat voor 27% betere prestaties zorgt bij laag licht.

De nieuwe chip - waar we zodra meer over kwijt willen - stuurt de computationele fotografie voor Smart HDR3 en intelligente fotoaanpassingen aan.

Nachtmodus werkt nu ook op alle iPhone 12-camera's, inclusief de selfiecamera.

Apple zegt dat de iPhone 12 de hoogste videokwaliteit heeft van eender welke smartphone, met de Nachtmodus-timelapse die geweldige resultaten oplevert. De grotere opening maakt hier een echt verschil.

De iPhone 12 is er: vier nieuwe smartphones

iPhone 12 vs iPhone 11: processoren en prestatie

De iPhone 11 wordt aangestuurd door de A13 Bionic chipset van Apple, en ondersteunt Wi-Fi 6 en 4G LTE-Advanced. Er zijn drie modellen: 64GB, 128GB en 256GB. Er is ook een groter en duurder Pro-model.

De iPhone 11 introduceerde ook Ultra Wideband-technologie, zodat de iPhone 11 zijn locatie kan vergelijken met andere toestellen. Apple omschrijft het als een GPS voor jouw woonkamer. Het laat extra functies toe, zoals het wijzen van jouw smartphone naar de persoon waar je een AirDrop naar wilt sturen. De iPhone 11 bevat ook iBeacon, voor locatie-bewustzijn op korte afstand.

5G en een snellere chipset zijn twee van de grootste iPhone 12 upgrades (Image credit: Apple)

Het grote nieuws in de iPhone 12 is 5G, wat nieuw is voor de iPhone. Apple zegt dat het met meer 5G-banden werkt dan eender welke smartphone, inclusief Verizon Ultra Wideband (UWB) 5G, en dat unieke straalvormende algoritmes sterke signalen en een goede batterijlevensduur opleveren in elke band. In optimale condities zou het snelheden kunnen halen van 3,5Gbps op 5G, en 4Gbps op UWB 5G.

Dit jaar is de processor de A14 Bionic. Het wordt gemaakt op een 5nm-proces en bevat 11,8 miljard transistoren, wat 40% meer is dan de A13. De CPU is een 6-core model met twee high-performance cores, en Apple claimt dat het tot 50% sneller is dan rivalen.

De GPU met vier kernen belooft een gelijkaardige prestatie als het aankomt op het voorbijsteken van de concurrentie. De Neural Engine heeft 16 kernen in plaats van 8 voor een significant snellere prestatie, en de machine learning accelerators zijn tot 70% sneller dan die in de iPhone 11.

Apple wil graag dat je de iPhone 12 gebruikt voor gaming, en een van deze games is League of Legends. Het komt later dit jaar naar de iPhone 12.

iPhone 12 vs iPhone 11: batterij en opladen

De iPhone 11 heeft een batterij van 3.110mAh. Het ondersteunt Qi-draadloos opladen en snelladen, al is de oplader in de doos een 5W-lader in plaats van de 18W-lader die bij de Pro-versie zit. De oplaadconnector is een Lightning-poort.

Apple heeft nog niet gezegd hoe groot de batterij in de iPhone 12 is, maar het bedrijf heeft al wel laten vallen dat ze goed zou zijn voor 17 uren aan non-stop video - het zegt hetzelfde voor de iPhone 11, dus verwacht dat ze gelijk zijn. Het ondersteunt ook snelladen en Qi-draadloos opladen, net zoals de iPhone 11.

De iPhone 11 zou een gelijkaardige batterijlevensduur hebben als de 12 (Image credit: Future)

Ken je MagSafe nog, de magnetische kabelverbinder van Apple? Die is terug, of toch iets gelijkaardigs. Het nieuwe MagSafe-systeem in de iPhone 12 staat draadloos opladen toe tot 15W en compatibele accessoires klikken zich gewoon op de rug. De eerste accessoires van Apple zijn nieuwe iPhone cases en een oplader. Apple heeft ook enkele producten van derde partijen getoond.

Elke iPhone komt nu met een USB-naar-Lightning-kabel.

iPhone 12 vs iPhone 11: besturingssysteem

De iPhone 11 werd uitgebracht met iOS 13 en automatische updates naar de laatste versie, iOS 14. De nieuwe iPhone 12 komt met iOS 14 vooraf geïnstalleerd.

Dus er is hier niet echt veel verschil, al zal Apple de iPhone 12 waarschijnlijk langer van updates voorzien, aangezien het een nieuwer model is.

iPhone 12 vs iPhone 11: prijs en beschikbaarheid

Met de lancering van de iPhone 12 is de prijs van de iPhone 11 nu gezakt, wat wil zeggen dat je hem relatief goedkoop op de kop kan tikken voor €689 voor 64GB opslaggeheugen, €739 voor 128GB en €859 voor 256GB.

De iPhone 12 daarentegen start bij €909 voor 64GB, €959 voor 128GB en €1.079 voor 256GB.

De iPhone 11 is verlaagd in prijs nu de iPhone 12 er is (Image credit: Future)

De iPhone 12 Mini is echter een beetje meer betaalbaar, met €809 voor 64GB opslaggeheugen, €859 voor 128GB en €979 voor 256GB. Dat blijft nog altijd wel wat meer dan de iPhone 11.

De iPhone 11 is natuurlijk nu al beschikbaar. De standaard-versie van de iPhone 12 is te bestellen vanaf 16 oktober. Vanaf 23 oktober zal het dan verschijnen in winkels en webshops. Bij de Apple Mini gaan de pre-orders vanaf 6 november van start, en de releasedatum valt op 13 november.

iPhone 12 vs iPhone 11: wat te onthouden

De iPhone 12 is een veelbelovend toestel. We houden van het retro-getinte ontwerp, en we hopen dat het Ceramic Shield-glas net zo sterk is als Apple belooft.

Wat we hier is echt onthouden is de silicone en de camera. De camera's van de iPhone 11 zijn goed; die van de iPhone 12 zouden beter moeten zijn. En de verbeteringen in de chipset en ondersteuning van 5G houden in dat het niet slechts een van de knapste iPhones is die Apple ooit heeft gemaakt, maar ook de snelste. En de Mini is heel schattig.