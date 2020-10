iPhone 12 lancering gericht op eind 2020, vertraging mogelijk

Er gaan geruchten dat de iPhone 12 door het coronavirus vertraging heeft opgelopen in het productieproces. Foxconn, een belangrijke spil in dit proces, heeft nu een update gegeven over de huidige situatie van de nieuwe iPhones.

Foxconn is degene die de nieuwe iPhone-producten monteert. De fabrikant laat weten dat het zeker wat tijd heeft verloren door alle problemen die het coronavirus met zich mee heeft gebracht, maar eind 2020 moet er 'gewoon' een nieuwe iPhone-serie op de markt komen.

Foxconn heeft haar vestigingen heropend nu de coronacrisis in China voor een groot deel opgelost lijkt te zijn. Het heeft een maand aan voorbereidingstijd verloren door de reisrestricties en overige problemen veroorzaakt door het virus.

Foxconn topman Alex Yang deelde deze update in een (privé) telefoonvergadering volgens Bloomberg. Yang vertelde: "Wij en de ingenieurs van de klant zijn aan het proberen om het missende gat op te vangen, nadat we enkele dagen verloren zijn door de reisrestricties. Er is een kans en er bestaat een mogelijkheid dat we de verloren tijd inhalen."

Garanties geeft Yang echter niet. Hij laat weten dat bij uitstel in de nabije toekomst er opnieuw gekeken moet worden naar de geplande lanceerdatum. Het is vooralsnog echter zeker mogelijk om die te halen.

Na deze statements helderde Foxconn op dat het de intentie heeft om voor al haar klanten te bewerkstelligen dat er geen vertraging opgelopen wordt.

Hoewel de info van Yang niet direct verwijst naar de iPhone 12, geloven velen dat de smartphone tot één van de producten behoort waar Foxconn vertraging bij heeft opgelopen tijdens het productieproces.

Of Apple in staat is om de iPhone 12 op het geplande tijdstip uit te brengen, heeft ook voor een deel te maken met de bevoorradingsketen van het bedrijf.

Honderden verschillende componenten van tal van verschillende fabrikanten moeten op tijd bij elkaar gebracht worden om een complete iPhone te kunnen maken. Het staat vast dat elk van deze bedrijven linksom of rechtsom te maken heeft (gehad) met de problemen die het coronavirus met zich mee heeft gebracht. Nieuwe problemen voor Apple sluiten we dan ook nog zeker niet uit.