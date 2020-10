'iPhone 12 krijgt betere batterij, snellere Face ID en meer'

De iPhone 12-serie wordt onthuld op 13 oktober (morgen op het moment van schrijven) dus het is bijna zover. De lekken stoppen echter niet en een van de meest recente lekken wijst op een paar mogelijke verbeteringen.

Volgens @PineLeaks (een Twitter-account dat vermoedelijk wordt gerund door Max Weinbach, een leaker met een goede reputatie), zullen de iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max minstens een uur meer batterijduur bieden dan hun voorgangers.

Ter vergelijking: Apple beweert dat je op de iPhone 11 Pro tot 18 uur lang video's kunt bekijken en op de iPhone 11 Pro Max tot 20 uur. Voor hun opvolgers mag je aan die getallen dus een uur toevoegen.

Expect at least an 1 hour battery life increase for the Pro Models. As seen in internal tests, the 5.4" iPhone will perform worse than the current iPhone 11, which is expected because of its form factor.October 11, 2020