iPad Pro 2021 lijkt beste specificatie iPhone 12 over te nemen

Een van de beste nieuwe specs van de iPhone 12 - afgezien van MagSafe en 5G - is het gebruik van OLED-schermen in de volledige reeks. De schermtechnologie wordt gezien als het betere alternatief voor LCD-panelen. Het lijkt erop dat de nieuwe iPad Pro-modellen van Apple in 2021 ook de sprong naar OLED gaan maken.

Dit nieuws komt van de Koreaanse nieuwssite The Elec. Naast de bewering dat de nieuwe iPad Pro in 2021 over een OLED-scherm zal beschikken, zou dit scherm volgens de site gemaakt worden door Samsung.

Het OLED-scherm zou gericht zijn op het voorkomen van het inbranden van het scherm. Dat kan voorkomen als je gedurende (extreem) lange tijd dezelfde content op het beeld toont.

OLED heeft doorgaans een beter contrast en krachtigere kleuren dan LCD, dus deze kwaliteitsverbetering zal prettig zijn voor iPad Pro-gebruikers die een grotere kleurnauwkeurigheid willen hebben, zoals foto- en video-editors.

Zoals met alle pre-release geruchten, moet je dit nieuws met een korreltje zout nemen. Deze informatie zou namelijk nog kunnen veranderen. Volgens de berichtgeving zou Apple ook ander soort iPad Pro kunnen uitbrengen voor de OLED-variant.

Een mini-LED iPad Pro

We horen al een tijdje berichten dat Apple een mini-LED iPad Pro maakt. Dit zou een iPad zijn met een LCD-scherm, maar met behulp van mini-LED-technologie om veel van de belangrijkste problemen met die schermtechnologie te compenseren.

The Elec suggereert dat Apple een mini-LED iPad Pro in de eerste helft van 2021 zou uitbrengen, voordat het bedrijf in de tweede helft van het jaar OLED gaat gebruiken.

Dit is om twee redenen merkwaardig. Ten eerste zou Apple waarschijnlijk niet twee iPad Pro-lijnen in één jaar willen uitbrengen. Deze modellen zouden namelijk met elkaar concurreren en kopers alleen maar in verwarring brengen. Mogelijk hebben de iPads verschillende formaten - bijvoorbeeld een mini-LED-tablet van 12,9 inch en een OLED-tablet van 11 inch - maar dat is slechts speculatie.

Ten tweede suggereren lekken dat mini-LED de oplossing is voor de weergaveproblemen van de iPad Pro. De berichtgeving lijkt echter te denken dat het een tijdelijk opstapje is van Apple naar OLED. Dit is in strijd met wat we eerder hebben gehoord.

In plaats van de iPad Pro-plannen van Apple duidelijker te maken, hebben deze lekken ze eigenlijk een beetje verwarrender gemaakt. We kunnen ons voorstellen dat Apple werkt aan zowel OLED- als mini-LED iPad Pro-modellen, maar volgens ons zal er maar één type op de markt komen in 2021. Voorlopig is dit natuurlijk slechts een gok.

We zullen moeten wachten tot de releases van deze iPad Pro-modellen om te zien wat er echt van de geruchten klopt. Houd TechRadar in de gaten om op de hoogte te blijven.

