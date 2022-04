iOS 15.5 introduceert mogelijk nieuwe functies voor Apple Wallet

iOS 15.4 is pas net verschenen, maar we kijken alvast vooruit naar de volgende versie van het besturingssysteem. Er is namelijk een bètaversie verschenen voor ontwikkelaars, waarin we kunnen zien welke functies er onderweg zijn.

Het lijkt erop dat de Apple Wallet-app, die door veel iPhone-gebruikers wordt ingezet voor contactloze betalingen, de belangrijkste upgrades krijgt.

Dit is gespot door MacRumors (opens in new tab). Onder jouw betaalkaart in de app zijn nu knoppen toegevoegd met de tekst ‘Pay’ en ‘Request’. Het lijkt erop dat deze bestemd zijn voor het versturen of betalen van betaalverzoeken. Verschillende bankierapps maken hier al een lange tijd gebruik van.

9to5Mac (opens in new tab) heeft daarnaast nog een kleinere verandering opgemerkt. iTunes Pass, wat wordt gebruikt als account voor cadeaukaarten in de App Store, is hernoemd naar ‘Apple Account’.

Dat is geen hele bijzondere naam, maar aangezien iTunes op Mac is gestopt in 2019, is het geen verrassing dat deze naam uit het zicht gaat verdwijnen.

Meer verwijzingen

MacRumors claimt ook dat er een aantal Apple-diensten zijn vermeld in de code van iOS 15.5.

Allereerst is er SportsKit. Apple heeft al bevestigd dat het plannen heeft om honkbalwedstrijden uit te zenden, mogelijk hoort deze app daarbij. In hoeverre het bruikbaar wordt in de Benelux, is nog niet bekend.

Daarnaast is er nog Apple Classical, de app voor klassieke muziek van het bedrijf. Ook hier zijn verwijzingen naar gevonden in de code, dus mogelijk komt deze dienst er bijna aan.

Geen van deze veranderingen zijn echt baanbrekend, alleen die van de Apple Wallet zijn hebben wellicht invloed op je dagelijks gebruik. We weten ook niet zeker welke van deze aanpassingen daadwerkelijk verschijnen in de update. De bèta bevestigt alleen dat Apple actief aan de diensten werkt. Dit mag je verwachten van een .5-update, alle grote functies zijn al geïmplementeerd in eerdere versies van iOS 15.

Gelukkig duurt het niet lang meer voordat we meer gaan zien van iOS 16. Apple heeft de startdatum van WWDC 2022 inmiddels bevestigd, dus op 6 juni komen we met meer informatie over het mobiele besturingssysteem.