iOS 15-bug doet je smartphone geloven dat de opslag vol zit

Sinds de release van iOS 15 zijn er enkele gebruikers die een onterechte foutmelding te zien krijgen. Deze meldt dat hun opslaggeheugen vol zit, ook al heeft hun iOS-toestel meer dan genoeg plaats beschikbaar.

Anderen melden ook problemen met iCloud Foto's, waarbij ze sommige foto's niet kunnen uploaden. Daarnaast zouden er ook enkele widgets weinig tot niet responsief zijn.

Bij het uitrollen van een grote iOS-update doen er zich steeds wel bugs voor die niet tijdens de publieke bèta-periode worden opgemerkt. Zo kregen we bij iOS 14.2 niet alle binnenkomende notificaties te zien, en bij iOS 13 verliep de synchronisatie met iCloud niet helemaal lekker.

De iPhone 13-reeks wordt zeer binnenkort verzonden naar de gebruikers, dus het zou ons niet verbazen als we binnenkort een iOS 15.01-versie zien uitrollen die deze problemen hopelijk oplost.

Wanneer verschijnt iOS 15.01?

iOS 15.1 is reeds beschikbaar via het publieke bèta-programma, wat tevens ook SharePlay terugbrengt. Deze functie stelt je in staat om met een groep naar een video te kijken of muziek te beluisteren.

Een .01-update volgt doorgaans in de eerste twee weken na de grote release, dus we zien mogelijk iOS 15.01 verschijnen in de eerste week van oktober.