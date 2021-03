Intel-leak toont details van 12th gen CPU's

Er zijn online een aantal dia's verschenen van een interne presentatie met daarop informatie rond de 12de generatie Alder Lake desktopprocessoren. De details trekken zeker onze aandacht.

Deze dia's, die voor het eerst verschenen in een bericht van Videocardz, doen enkele pittige uitspraken over de nieuwe silicon. Zo zouden er naar verluidt 20 procent betere single core prestaties zijn en bijna dubbel zoveel voor multi threads ten opzichte van de vorige generatie. Er wordt niet verduidelijkt of het om de 11de generatie Rocket Lake of Tiger Lake gaat.

Het is en blijft een leak, hoe officieel de informatie er ook uitziet, dus neem alles zeker met de nodige korreltjes zout.

Afbeelding 1 van 3 (Image credit: Videocardz) Afbeelding 2 van 3 (Image credit: Videocardz) Afbeelding 3 van 3 (Image credit: Videocardz)

De Alder Lake processoren van Intel zijn gebaseerd op de big.LITTLE-architectuur die voor het eerst door Arm Ltd. werd ontwikkeld. Alder Lake zal gebruik maken van een combinatie van kleinere cores met een hoge efficiëntie en grotere cores die zich richten of hogere prestaties, net als bij de Apple M1-chip die ook op het ontwerp van Arm is gebaseerd.

Door de weinig veeleisende processen toe te wijzen aan de efficiënte cores worden de prestatie-gerichte cores vrijgemaakt om het zware werk te verrichten, zoals gaming en video.

Krijgt Intel zijn CPU-kroon terug met big.LITTLE?

In het begin van 2021 stootte AMD voor het eerst in meer dan 15 jaren Intel van de kroon op vlak van het desktop-marktaandeel. Dat heeft het te danken aan de populariteit en prestaties van de Ryzen-processoren.

Intel is nog steeds heer en meester op de markt van mobiele en serverprocessoren. Er wel indicaties dat AMD zich ook wil opwerken in de ruimte van mobiele toestellen, voornamelijk met zijn Pro-reeks CPU's. Het zou ons dus niet verrassen dat Intel een inhaalbeweging wil maken, en Alder Lake kan daar zeker aan bijdragen.

Gezien het succes van de M1 van Apple lijkt het een slimme zet van Intel om de big.LITTLE architectuur te gebruiken voor hun nieuwe generatie CPU's. AMD liet zich hier al minder positief over uit en stelde dat het veel te vroeg is voor big.LITTLE om een werkend platform te zijn. Apples M1 heeft ons echter getoond dat de prestatieverbeteringen wel echt zijn, zelfs zonder software die specifiek op dit soort architectuur is afgesteld.

Intel maakt met de big.LITTLE-opstelling een groot onderscheid tussen zijn processoren en die van AMD. Als big.LITTLE zich de komende jaren bewijst, dan neemt Intel zonder problemen de CPU-kroon af van AMD, net zoals het 15 jaar geleden deed.