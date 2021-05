Intel Alder Lake CPU duikt op in eerste game benchmark

Er is een Intel Alder Lake processor opgedoken in een game benchmark. Daarmee wordt er gesuggereerd dat de ontwikkeling van de 12de generatie chips mooi vooruit gaat (zelfs als we de nieuwe CPU pas later in 2021 zien verschijnen dan de eerdere geruchten deden vermoeden).

De vroege engineering sample van een (niet nader bepaalde) Alder Lake-S desktop CPU werd door de Duitse techsite ComputerBase opgemerkt in de CapFrameX database. Het toont de chip die Dota 2 draait op een PC met een moederbord van Intel, 32 GB DDR5-4800 RAM en een Nvidia RTX 3080 grafische kaart. Er wordt helaas geen verdere informatie gegeven over de specificaties van de processor, op de kloksnelheid na. Deze bedraagt een relatief slome 2,2 GHz.

De Alder Lake-PC sloeg erin om gemiddeld 120 beelden per seconde te halen in Dota 2, maar op dit moment - met de proefversie van de chip die op een duidelijk beperkte 2,2 GHz draait, het gebrek aan verdere details van de specs van de PC en ontbrekende details rond hoe het spel geconfigureerd werd op vlak van grafische instellingen of resolutie - is dat een vrij zinloos cijfer.

Wat het ons wel vertelt, is dat een proefversie van een Alder Lake-chip ver genoeg gevorderd is om een spel te kunnen spelen, en dat de CPU inderdaad vorige maand Dota 2 draaide (de benchmark vond op 5 april plaats). Dat is dus een goed teken dat Intel zich aan zijn belofte wil houden om later dit jaar de 12de generatie desktop CPU's te lanceren.

Strakke timing?

We hoorden net dat de Alder Lake chips pas in november verschijnen, nadat de geruchtenmolen eerder stelde dat de lancering al in september zou plaatsvinden. Om eerlijk te zijn lijkt dat ons wat vroeg en zou er slechts zes maanden zitten tussen Rocket Lake en zijn opvolger. De kans is groot dat ook Intel dit te krap vindt na de vorige lancering.

Alder Lake zal een grote verandering zijn en introduceert een nieuwe socket (wat dus ook nieuwe moederborden met zich meebrengt). Het zal op dezelfde manier werken als de big.LITTLE tech van ARM, waarbij er zowel normale CPU-kernen als kernen met een lage energie (maar hoge efficiëntie) worden gebruikt. Dat zal ongetwijfeld voordelen opleveren voor laptopgebruikers op vlak van energie-efficiëntie en batterijduur. De 'kleine' kernen zullen ook voordelig blijken voor desktops. De huidige voorspellingen wijzen op een grote sprong op vlak van prestaties ten opzichte van Rocket Lake.

Via VideoCardz