AMD Threadripper 5000 CPU's verwacht in augustus

AMD maakt zich naar verluidt klaar om de volgende generatie Ryzen Threadripper 5000 CPU's in augustus te lanceren.

De Zen 3-architectuur van AMD zit reeds in desktops, laptops en servers, maar heeft zich nog geen weg gebaand naar het high-end spectrum van de desktopmarkt. Het ziet ernaar uit dat hier binnen enkele maanden verandering in komt. Nieuwe geruchten suggereren dat de op Zen 3-gebaseerde Threadripper 5000 CPU's in augustus hun opwachting maken.

Leaker KittyYYuko, die vrij geloofwaardig is op vlak van AMD-leaks, heeft zich op Twitter uitgesproken: "In augustus zal AMD een nieuwe generatie Threadripper-processoren vrijgeven".

Dit is het eerste gerucht dat we horen over de lanceringsdatum van de Threadripper 5000. AMD heeft echter nog geen officiële plannen bekendgemaakt voor de next-gen high-end desktop-processoren, dus we moeten dit nieuws met een korreltje zout nemen.

HWInfo ontving recent een update waarin er werd gesteld dat de software nu in staat is om de next-gen AMD Threadripper te detecteren, wat wel suggereert dat er een officiële release aan zit te komen.

De Ryzen Threadripper 5000-reeks van AMD, met als codenaam "Chagall", behoudt naar verluidt het 64-core, 128-thread ontwerp van de huidige Zen 2-based Threadripper 3000-serie. Eerdere geruchten suggereerden dat de CPU's terugkeren naar dezelfde 16-core van de eerste generatie.

De CPU's zouden ook een grote IPC-stijging hebben dankzij de Zen 3-architectuur. Daar zouden ook hogere kloksnelheden en een verbeterde efficiëntie bijkomen.

Er wordt gespeculeerd dat de AMD Threadripper 5000-processoren ook compatibel zullen zijn met bestaande TRX40-moederborden. Geruchten suggereren dat de CPU's de laatste voor de SP3-socket zullen zijn alvorens AMD naar zijn nieuwe platform overschakelt dat DDR5- en PCIe 5.0-ondersteuning biedt.

Via: Videocardz