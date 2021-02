Intel Alder Lake-S prototype toont indrukwekkende benchmarks

Een benchmark voor een prototype van Intels aankomende 10nm Alder Lake-S CPU's toont ons dat de nieuwe big.LITTLE CPU reeds een i9-9900K processor overklast.

Verscheidene benchmarkresultaten voor de next-gen CPU van Intel, die tegen het einde van 2021 zou arriveren, zijn al online opgedoken, waaronder eentje dat de ondersteuning van DDR5 RAM toont. Deze vermeldt ook een basisfrequentie van de processor van 2,2GHz, wat het hoogste is dat we tot nu toe bij Alder Lake-S hebben gezien als het op frequentie aankomt.

De testresultaten voor de 12th-gen CPU zijn afkomstig van Geekbench 4.4, en zoals Videocardz reeds aanhaalde, had het misschien wat problemen bij het onderscheiden van de nieuwe processorarchitectuur, aangezien het een boostfrequentie van 27,2GHz registreert en dat duidelijk een foutje is.

Met een combinatie van acht high-performance "Golden Cove"-cores en acht "Gracemont"-efficiency cores is het nog niet duidelijk van welk type core de basisfrequentie gelezen werd, maar het haalt het waarschijnlijk van een Gracemont-core. Met een basisfrequentie van 2,2GHz zou dat significant lager zijn dan een Intel i9-9900K, die een basisfrequentie heeft van 3,6GHz en slechts één type core.

Als we echter kijken naar de prestatiescore van Geekbench 4.4, dan zien we dat de Alder Lake-S de i9-9900K overklast in single core-prestaties met net onder de honderd punten (6.439 ten opzichte van 6.340). Als het op multicore-prestaties aankomt, dan raast het de i9-9900K volledig voorbij (47.870 tot 35.500), dus GeekBench las waarschijnlijk van een efficiency core bij het klokken van de basisfrequentie van de CPU.

We weten nog steeds niet alles over het prototype dat werd getest. We hebben al verschillende processorsnelheden gezien voor Alder Lake-S, dus het is nog onbekend of dit een verschillende processorklasse is, of eerder een meer volwassen herwerking van die eerdere builds.

We wisten reeds dat er PCIe 5.0-ondersteuning was, en de nieuwe benchmark lijkt wel de ondersteuning van DDR5 RAM door de Alder Lake-S te bevestigen. De huidige generatie van Ryzen CPU's is nog niet zo ver gevorderd, al heeft AMD al wel laten weten dat de 5nm Zen 4-architectuur, die in 2022 zal verschijnen, ondersteuning zal brengen voor DDR5 en PCIe 5.0.