Nieuwe versies 12de generatie Intel-processoren gelekt

Opnieuw zijn er details over Intels Alder Lake CPU-reeks verschenen. Dit maal krijgen we een kijkje in wat we kunnen verwachten.

De laatste informatie komt van een update van SiSoftware Sandra, en werd opgemerkt door KitGuru. Hierin wordt er bevestigd dat de benchmarking tool drie varianten van de CPU-architectuur zal ondersteunen: Alder Lake-S voor desktops, Alder Lake-P voor laptops en Alder Lake-M voor toestellen met een lager vermogen.

Deze CPU's zullen gebaseerd zijn op een hybride architectuur die een combinatie is van normale cores en cores met een lager vermogen - een systeem dat lijkt op ARM's big.LITTLE-technologie. Elke nieuwe versie van Alder Lake komt echter met een andere core-configuratie, afhankelijk van het systeem waar het voor wordt gebruikt.

Alder Lake-M zal bijvoorbeeld beperkt worden tot twee grote cores en acht kleinere cores, terwijl Alder Lake-S maximaal acht grote en acht kleine cores zal aanbieden.

Enkele bijkomende details over Alder Lake-M werden ook al gemeld door Coreboot, dat bevestigt dat de CPU's met laag vermogen met 10x PCH PCIe lanes komen, in tegenstelling tot de 12x op de Alder Lake-P.

Ander nieuws over Alder Lake-S dat Intel kort liet vallen tijdens de presentatie op CES 2021 is opgedoken dankzij een post op open-source Media Driver GitHub van Intel. Dit onthult dat de desktop CPU's met ofwel de GT0.5 of GT1 Xe-LP iGPU's komen, met dezelfde iGPU-architectuur als de Tiger Lake en Rocket Lake-platformen.

De drie Alder Lake-sub-architecturen worden verwacht in de 12de generatie Core-serie te verschijnen. Ook al is het niet duidelijk of ze alle drie op hetzelfde moment verschijnen, Intel heeft al wel laten weten dat Alder Lake in de tweede helft van 2021 zijn opwachting maakt.

"We zullen Alder Lake voor desktop en laptop kwalificeren voor productie en beginnen met onze volumestroom in de tweede helft van 2021", zei Intel CEO Bob Swan in januari 2021.

Volgens meer recente geruchten zal Alder Lake-S waarschijnlijk in september lanceren, zes maanden na het verschijnen van Rocket Lake-S.